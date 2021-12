Poprvé v sezóně se vám podařilo otočit zápas, ve kterém jste po dvou třetinách prohrávali. Co bylo příčinou?

Jednou to přijít muselo. V mužstvu je síla, ale zkrátka někdy to tam nepadne, ačkoliv tým obrovsky chce. Proti Frýdku jsme byli neskutečně nastavení už před zápasem. Tým chtěl strašně moc vyhrát, i když s ním dost zatřepala otočka z 0:2 na 3:2. Cítili jsme trochu křivdu, ale museli jsme se zkoncentrovat tak, aby nám to v zápase ještě neuškodilo.

Jakou roli v tom hrála opravdu nebývale bouřlivá atmosféra na tribunách?

Během přestávky jsme si uvědomili, že diváci, kteří tvořili fantastickou kulisu celé dvě třetiny, o výhru stojí a že si ji zaslouží. Zvedli jsme hlavy, hráli jsme jeden za druhého a zvládli jsme to i pro ně.

Diváky rozpálily některé sporné výroky rozhodčích, Vás ne?

Téma rozhodčích určitě jen tak nevyřešíme v rozhovoru. Je to pro ně neskutečně těžké, já bych rozhodčím být nechtěl. V tomto zápase jsme v určitých fázích cítili křivdu, děláte všechno pro výhru a najednou se vám všechno bortí přičiněním někoho druhého. Ale už jsme se letos poučili, v jiných zápasech jsme šli cestou vzteku a zmaru a hádání se a pak jsme prohráli. Tentokrát jsme se z těchto zkušeností poučili, soustředili jsme se ve sporných situacích hlavně na svou hru. A to se nám vrátilo v podobě vítězství.

Dívali jste se na některé situace zpětně?

Ráno jsem pak stříhal video a když jsem viděl některé situace znovu, tak jsem zase skákal v křesle. Emoce se mi znova vrátily, až pak jsem si uvědomil, že jsme vyhráli a že se můžu uklidnit. Třeba faul na Žálčíka, který byl jasně stažený za krk a zákrok nebyl potrestán. Pak evidentní vysoká hůl na Macuha, taky nepotrestaná. Kluci na ledě to vnímali a sami pak v podráždění faulovali.

Co cítíte přímo v zápase, kdy podobné verdikty nemůžete nijak ovlivnit?

Tyhle věci neovlivníme, třeba po tom gólu nególu v Třebíči jsme zkusili zabojovat i jinak, mimo led, ale nic jsme z toho nevytěžili. Teď přemýšlíme, zda se touto cestou máme znovu vydávat. Některé kluby touto cestou chodí a po každém zápase stříhají pět, deset sporných momentů a posílají podněty. A často je to zbytečné a nemá to efekt. Vesměs se rozhodčí hájí navzájem a nic z toho není. Pak je lepší se spíš soustředit na svou věc. Sami nechceme zbytečně brečet do médií, že nám někdo křivdí. Chceme ukázat, že jsme mentálně silní a že umíme dojít k sezónním cílům sami.

Dvakrát vám ale komise rozhodčích dala za pravdu a dva důležité góly do vaší sítě platit neměly.

Ve Frýdku padl gól po siréně, ale já jsem to nevěděl. Viděl jsem inkasovaný gól, který pramenil z toho, že jsme přestali hrát. Letěl jsem do kabiny si sám pro sebe zanadávat a snažil jsem se vymyslet, co dál. Až pak jsem od týmu a od kolegy Majera zjistil, že to bylo po siréně. Ale nechtěl jsem to vnímat, byl jsem naštvaný na tým. Ale tento gól nakonec nastartoval celou otočku soupeře.

A co tyčka v Třebíči, kterou rozhodčí uznali jako gól?

V Třebíči jsem se snažil vyvinout na rozhodčí tlak, ale nebyl jsem vyslyšen a ani se se mnou nechtěli moc bavit. Jeli si svoje, možná si nebyli ani tolik jistí. Tam jsme se pak museli soustředit na to, abychom uhráli za stavu 2:2 aspoň ten bod. Pak jsme reagovali, měli jsme pocit, že se musíme ozvat. Rozhodčí nám určitě nechtěl uškodit, v takové situaci je opravdu lituju, že nemají k dispozici video.

Byl byste pro zavedení videa v Chance lize?

Jednoznačně. Je to profesionální soutěž, kluby do toho vkládají slušné peníze a v těchto dvou případech nám absence videa uškodila a v podstatě ukradla body. Tyhle moderní věci jsou dnes úplně normální a věřím, že kdyby byla vůle, prostředky se na to najdou.

Video v Chance lize? Pokud svaz přispěje, kluby změní názor, říká šéf Draků

Je těžké pak udržet emoce na uzdě? Aleš Totter, trenér Prostějova, je v sobotu na Vsetíně neudržel, dostal trest a tým pak z toho inkasoval.

Ten moment jsem viděl ze záznamu. Aleš je spíše klidnějším typem, dobře ho znám. Teď už to nevydržel, šel bojovat za svůj tým, ale bylo vidět, že nebyl vyslyšen rozhodčím, a tak reagoval. Z mého pohledu bylo vidět, že rozhodčí nemá zájem se vůbec bavit, možná byl arogantní. Pan rozhodčí Minář ve své době byl schopný přijet a vše v klidu vysvětlit, uklidnit trenéra. Mělo to úroveň. Dneska jsou rozhodčí často neskutečně arogantní, a to mi hrozně vadí a je to zklamání. Jsou nedotknutelní.

Ve dvou posledních zápasech dva vaši hráči odvolali faul. Jak takové rozhodnutí vnímá trenér?

S odstupem samozřejmě vím, že morálně je to správné rozhodnutí. A je třeba, abychom tento názor nezměnili pod tíhou okamžiku v zápase. Protože v tom zápase jsme mohli hrát přesilovku a mohli ještě do konce třetiny třeba vyrovnat. Moje reakce ale byla v obou případech, že hráče pochválím, poklepu ho a ukážu mu, že je to správně. A kdybychom z té situace třeba dali gól, tak bychom z toho neměli radost. Sport musí být čistý. Hráčům tedy patří jedině uznání, neexistuje, že bychom je v takové situaci kárali.

Autor: Adam Kodet