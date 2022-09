Úvodní kolo Chance ligy však hlavnímu favoritovi vůbec nevyšlo, když doma překvapivě padl 1:4 s Kolínem. Draci následně utrpěli debakl 2:6 ve Vsetíně.

Nyní se tedy Šumperk se Zlínem v rámci 2. kola poperou o premiérové body do tabulky. Kromě Tomáše Pospíšila se potom zdejší fanoušci mohou v barvách protivníka těšit také na další dva hráče, kteří rovněž dělali své první hokejové krůčky v podhůří Jeseníků, obránce Martina Novotného a útočníka Denise Kindla.

Tomáši, zkuste se ještě vrátit ke středečnímu zápasu Zlína s Kolínem. Co rozhodlo o vaší překvapivé prohře?

Nemyslím si, že bychom protivníka podcenili. Na soupeře jsme vletěli, v prvních deseti minutách hráli dobře, ale neproměnili své šance. Potom jsme inkasovali a najednou přestali hrát. Možná jsme si předtím mysleli, že to všechno půjde samo. Prohru beru jako takovou facku, kterou jsme možná museli dostat, abychom se vzpamatovali, že nám žádný soupeř zadarmo nic nedá.

Co čekáte od sobotního utkání v Šumperku?

Bude to zase nesmírně těžké, což nám ukázal už Kolín v úvodním kole. Je začátek soutěže a každý z týmů chce vstoupit do soutěže co nejlépe. Navíc Šumperk minule taky prohrál a určitě se proti nám bude chtít doma vytáhnout. Musíme jít do utkání s pokorou a stoprocentně připravení.

Jako šumperského odchovance vás proti Drakům čeká speciální zápas. Jak se těšíte?

Určitě se moc těším. Vyrůstal jsem tady a pořád zde bydlím. Asi to bude pro mě trochu zvláštní, ale teď zkrátka přijedu jako soupeř a musím udělat maximum, aby vyhrál Zlín. Po té prohře s Kolínem se potřebujeme chytit.

Vzpomenete si, kdy naposledy jste hrál na šumperském ledě?

Bylo to tehdy krátce po mém návratu z Ameriky (v sezóně 2009/2010 - pozn. aut.). Coby hráč Třince jsem vypomohl Drakům asi ve čtyřech zápasech v 1. lize. Na to si vzpomínám.

Co se vám konkrétně vybaví při vzpomínce na kratičké angažmá u Draků?

Vybavím si asi ten první zápas, kdy jsme hráli doma s Jihlavou. Nastoupil jsem v lajně s Romanem Meluzínem a dokonce se mi povedlo dát i gól, takže to byl takový povedený návrat domů (úsměv).

Máte za sebou řadu let v extralize, teď však pokračujete o patro níž. Pro letošek vás zlanařil Zlín, jenž po sestupu hraje Chance ligu. Jak se zrodilo tohle angažmá?

Měl jsem v únoru těžké zranění kolene a ještě donedávna s tím bojoval, takže bylo celkem těžké získat nějaké zajímavé angažmá v nejvyšší soutěži. Zlín se mi ozval už v průběhu minulé sezóny a hned po jejím skončení přišel s jasnou nabídkou. Popravdě jsem ani nic jiného neřešil. Zaujala mě ambice, že se klub chce zase rychle vrátit mezi elitu, kam podle mě jednoznačně patří. A já bych chtěl Zlínu k tomuto cíli pomoct, beru to jako velkou výzvu.

Předpokládám, že částečnou roli ve vašem rozhodování hrála i skutečnost, že ve Zlíně působí i Martin Novotný a Denis Kindl, tedy další dva hokejisté původem ze Šumperku.

Tak třeba Denise Kindla znám od mala, jsme kamarádi a určitě jsme se spolu o angažmá ve Zlíně pobavili. Samozřejmě jsem rád, že tady mám kluky ze Šumperku.

Otázka na závěr. Kdo se na vás přijde v sobotu podívat?

Tak určitě dorazí celá moje rodina a doufám, že i řada mých kamarádů. Až se na ledě podívám do ochozů, tak minimálně polovinu tribuny v Šumperku budu určitě znát (smích).

2. kolo Chance ligy 2022/2023

Draci Pars Šumperk vs. PSG Berani Zlín

sobota 17. září od 17 hodin

ŠKODA aréna Šumperk