V naší nejvyšší soutěži se tak opět představil poprvé od poloviny března 2022, tehdy však ještě oblékal dres Karlových Varů.

Návrat do extraligy by se dal označit za takový dodatečný dárek k Vánocům, co říkáte?

(úsměv) O tom, že nastoupím jsem se dozvěděl po našem zápase (Draků – pozn. aut.) v Prostějově s tím, že mám přijet do Třince, protože Liberec má nějakou marodku. Jsem jeho hráč, ale ani jsem netušil, že tam mám vyřízeny střídavé starty.

Jak hodnotíte výsledkově nepovedený zápas s úřadujícím mistrem?

Dvě třetiny jsme podle mě byli lepším týmem a rozhodla až třetí perioda. Třinec má výborné hráče, kteří dokážou potrestat chyby soupeře. Sice jsme předvedli dobrý výkon, jenže domácí byli šťastnější.

Pro vás se jednalo o výpomoc na jeden zápas nebo existuje možnost, že za Liberec nastoupíte i v některém z dalších extraligových duelů?

To opravdu teď nevím. Zatím se jednalo o tento konkrétní zápas. Letos má moje hráčská práva Šumperk, ale pokud mě pustí a Liberec bude potřebovat, třeba se v extralize ještě letos objevím. Aktuálně se však soustředím na výkony tady v Šumperku.

Jak moc bylo obtížné si po delší době zvyknout na extraligové tempo?

Zase takový rozdíl to nebyl. Chance liga je letos hodně kvalitní, více než v minulých letech, takže naskočit z této soutěže do extraligy nebyl až tak velký problém.

Zápas 33. kola hokejové extraligy Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 30. prosince 2022 ve Werk Areně. Jiří Průžek v akci.Zdroj: Petr Rubal

Naposledy jste v působil v Karlových Varech, nyní po vás sáhl Liberec, jehož jste hráčem. Asi to musel být příjemný návrat? Extraligu pod Ještědem jste už v minulosti hrál.

Shodou okolností předchozí zápas za Liberec jsem odehrál právě proti Třinci, bylo to ve finále. Řadu kluků v kabině Bílých Tygrů znám, i trenéři jsou stejní, takže návrat proběhl v pohodě. Rád jsem všechny po delším čase znovu viděl.

Jak vnímáte aktuální zápas s Třincem z osobního hlediska? Ve čtvrté formaci jste strávil na ledě celkem solidních dvanáct minut.

Docela jsem byl překvapený, kolik jsme dostali prostoru. Hrálo se mi celkem dobře, i když vždycky to může být lepší (úsměv).

Ten start v extralize byl bezesporu i takovou odměnou za vaše skvělé výkony v barvách Draků. Jak zatím hodnotíte angažmá v Šumperku?

Z osobního hlediska mi to tady vychází. Máme dobrou lajnu a jsme produktivní. Se spoluhráči jsme si sedli jak po hokejové, tak i po lidské stránce, skvěle si rozumíme a šlape nám to. Snad letošek zvládneme a dojdeme k naplnění našeho cíle.

V Šumperku nyní máte téměř bod na zápas, i když na rovinu, těch zápisů mohlo být asi podstatně víc. Řadu tutovek mnohdy spálíte.

Těch šancí bylo opravdu hodně… Proto chci, aby se do nich dostával spíš Lukáš Žálčík, ten je většinou promění a tak se mu snažím nahrávat (úsměv).

Teď na odlehčenou. Jak tráví hokejista Silvestra s vidinou, že na Nový rok má hned trénink? (Rozhovor vznikal 1. ledna krátce po večerním tréninku Draků).

Třicátého jsem se pozdě večer vrátil z Třince a další den jsem byl doma s přítelkyní. Koukali jsme na filmy, o půlnoci jsme si pak připili a šlo se spát, takže nic velkého.

Hned ve středu Draky čeká další těžký zápas. Doma hrajete derby s Přerovem. Co čekáte od tohoto zápasu? Naposledy v Prostějově vám krajská bitva vůbec nevyšla.

Víme, že doma jsme silní a hrajeme úplně jinak než venku. Před našimi fanoušky jsme Přerov už jednou dokázali porazit a chceme proti němu uspět znova. Pevně věřím, že to dokážeme a středeční derby vyhrajeme.

