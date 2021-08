Vachutka odehrál v Prostějově pět zápasů i během postupové sezony v roce 2020, kdy zářil v dresu Draků, kde si připsal celkem 68 kanadských bodů (33+35) v 37 zápasech. Chtěl změnu, proto se rozhodl číslo odehraných utkání v dresu Prostějova zvýšit a přesunul se právě na Hanou. Jenže již od začátku nešly věci úplně podle představ.

„Sezona byla nic moc, hlavně i skrz covid. S panem Šejbou jsem si v juniorce v Pardubicích, kde mě také trénoval, moc nepadl do oka. Bohužel jsem nevěděl, že nás bude trénovat, když jsem v Prostějově podepsal. Trenérem měl být pan Lubina. To mě mrzelo, že je nemocný, ale bohužel přišel pan Šejba a už jsem věděl, že to nebudu mít jednoduché,“ vysvětloval šumperský forvard.

Vachutka dostal šanci dokonce i v první lajně, jenže zkušenost z Pardubic se s ním táhla dál.

„Byl jsem bruslivý typ. Na začátku minulé sezony se zranil Michal Gago, takže jsem hrál chvíli v první lajně místo něj. Docela jsme si s kluky sedli, ale furt mi přišlo, že mě trenér bere jako někoho, kdo jim to kazí. Kluci se mě zastávali. Jak David Bartoš, tak Petr Mrázek. Bohužel pan Šejba měl pořád svůj názor a jak jsem od něj necítil tu důvěru, tak člověk hraje v nejistotě, protože nechce nic zkazit. Stál si prostě pouze za jednou lajnou. Zbytek jako by tam nebyl,“ popisoval Vachutka.

Celý pořad s Danielem Vachutkou poslouchejte zde:

Zdroj: Youtube

Půjčování hokejek? Šetřilo se

Sotva se sezona rozběhla, přišel opět covid a hráči téměř dva měsíce nehráli žádný zápas. Nakonec se vše zase rozběhlo, ale bez možnosti diváků na stadionech, což se významně podepsalo na finanční situaci klubů.

„Začalo se strhávat z výplat a šetřilo se, na čem se dalo. Ke konci sezony jsme si půjčovali i hokejky. Brali jsme to ale sportovně. Ty výplaty takto mělo ale více klubů. U nás to bylo nějakých dvacet až třicet procent, což když člověk živí rodinu, je dost peněz,“ konstatoval v podcastu.

Ložnice v kabině

Vachutka také přiznal, že kolikrát se svými spoluhráči ani nespali doma, protože se to finančně a ani časově nevyplatilo.

„My jsme dojížděli s Lukášem Žálčíkem a Tomášem Drtilem ze Šumperka. Když jsme třeba přijeli z Kadaně a druhý den ráno jsme měli trénink, tak jsme prostě přespali v kabině na matracích. Nemělo cenu jezdit domů, protože už toho začínalo být hodně. Střídali jsme se, ale i tak jsme jezdili každý den, a to člověku leze do peněz,“ dodal na závěr.