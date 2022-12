„Myslím si, že dnes to byl zápas, na který budou lidé v Šumperku dlouho vzpomínat,“ prozradil úvodem po historické výhře nad Zlínem lodivod Šumperku Lukáš Majer.

Hosté se mezi mantinely ŠKODA arény poprvé představili pod vedením nového kouče, když dosavadní duo Vlach – Jurík na zlínské střídačce nahradil Miloš Říha mladší.

Berani tak jsou již čtvrtým týmem Chance ligy, který letos po neuspokojivých výsledcích sáhl k výměně trenérů.

Oproti premiérovém měření sil obou soupeřů tentokrát dorazil na led mateřského klubu v dresu Zlína pouze jeden ze šumperských odchovanců, tím byl útočník Tomáš Pospíšil.

Obránce Martin Novotný totiž již před časem zamířil do konkurenčního Přerova a kvůli zranění pak nenastoupil Denis Kindl.

Drakům naopak vinou zranění chyběl obránce Ondřej Hrachovský, do hry se potom vrátil forvard Jiří Průžek.

Berani šli do vedení

Středeční duel odstartovali velikým náporem Berani a po zásluze se hned v úvodu ujali vedení. Na přesnou střelu Petra Mrázka pod horní tyč byl šumperský gólman Lackovič krátký. Ve zbytku hry však ale podal doslova famózní výkon.

„Soupeř dohrával souboje, hodně bruslil a ze začátku jsme s tím měli obrovské problémy. Postupně se nám ale aktivitou podařilo tlak Zlína otupit,“ uvedl dále kouč Draků.

Domácí se dostali do hry i díky dvěma přesilovkám, bohužel nic zásadního v nich nevymysleli.

Největší šanci úvodního dějství na straně Draků následně spálil navrátilec do sestavy Průžek, když sám před brankářem nestihl usměrnit kotouč do sítě.

Bleskový obrat

Všechno si ale vynahradil zkraje druhého dějství, kdy celek z podhůří Jeseníků předvedl bleskový obrat.

Nejprve udeřil do rozhozené zlínské defenzivy zmíněný Jiří Průžek a krátce po něm předvedl důslednost v brankovišti Daniel Vachutka a svou premiérovou trefou v sezóně poslal svůj tým do vedení.

Asistenci u jeho gólu si poté připsal Joshua James Mácha, jenž tak zabodoval i ve čtvrtém zápase v šumperských barvách.

„Od druhé třetiny jsme rychle otáčeli hru a dostávali se do šancí a ty jsme proměnili, jen škoda, že jsme neodskočili na vyšší rozdíl,“ litoval Lukáš Majer.

Za stavu 2:1 byla zaplněná ŠKODA aréna na nohou, o to víc, když později dostali domácí hokejisté výhodu dvouminutové přesilovky pět na tři, ve které jim bohužel zoufale chyběla střelba a skóre se tedy nezměnilo.

„Tady to byla chyba nás trenérů, špatně jsme to klukům vysvětlili, co mají hrát a možná jim v tom trochu udělali zmatek,“ přiznal trenér Draků.

Zkraje třetí třetiny Šumperk orazítkoval tyčku, jenže postupně musel čelit sílícímu tlaku Zlína, kterému díky neskutečné bojovnosti a obětavosti všech hráčů v čele s gólmanem úspěšně odolával a navíc několikrát zahrozil z brejků.

Po jednom takovém mohl dát klid na hokejky domácích Daniel Vachutka, jenže na brankáře Libora Kašíka nevyzrál.

V zoufalé snaze o vyrovnání zkusili hosté v závěru power play, ale trefou do prázdné zlínské klece odstartoval šumperský karneval symbolicky nejlepší střelec Draků a celé soutěže Lukáš Žálčík.

„Na konci jsme byli bojovnější, obětavější a organizovanější. Navíc tady byla opravdu parádní atmosféra, podpora diváků bylo hodně znát, doslova nás dotlačili k výhře,“ dodal závěrem šťastný šumperský kouč Lukáš Majer.

Nejlepší útok i obrana. Posílený Postřelmov míří za triumfem. Postup? Složité

Draci Pars Šumperk – PSG Berani Zlín 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Průžek (Žálčík), 25. Vachutka (Mácha, Nedvídek), 59. Žálčík (Průžek, Mácha) – 4. Mrázek (Honejsek, Kubiš). Rozhodčí: Zavřel, Veselý – Otáhal, Kučera. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 1221.

Šumperk: Lackovič – Kadeřávek, Eliáš, Rutar, Hrachovský, Kunst, Dudycha – Průžek, Kohút, Žálčík – Svoboda, Šuhaj, Jelínek – Vachutka, Nedvídek, Mácha – Křemen, Bernat, Jouza. Trenér: Lukáš Majer.

Zlín: Kašík – Bukač, Husa, Kachyňa, Bartko, Zbořil, Talafa, Riedl – Kubiš, Honejsek, Mrázek – Ondráček, Sedláček, Pospíšil – Köhler, Hejcman, Illéš – Luža, Gago, Frömel. Trenér: Miloš Říha.