V sobotním klání totiž svěřenci kouče Martina Janečka prohospodařili tříbrankové vedení a po kolapsu ve třetí třetině, během níž čtyřikrát inkasovali, se všechny body stěhují do hlavního města. Rozdílovou trefu navíc Pražané vsítili pouhých 79 vteřin před koncem.

Šumperk tak dal bohužel opět vzpomenout na podobně nevydařená střetnutí ve Frýdku-Místku či Jihlavě, kde si také vypracoval jasný náskok, aby následně prohrál.

Duel 22. kola Chance ligy proti „sešívaným“ měl v úvodu stejný scénář, jako předchozí domácí utkání s Vrchlabím. I tentokrát si Draci během první části vypracovali dvougólové vedení, když nejprve se za domácí prosadil bývalý Slávista Aleš Furch a těsně před přestávkou pak i vítkovická posila Petr Gewiese.

Nevyužitá přesilovka

„Soupeř nás na začátku zaskočil, hrál výborně, měl tam dost přečíslení a v té první třetině jsme se s tím dlouho nemohli vypořádat,“ hodnotil sobotní duel trenér Slavie Jiří Veber.

Zkraje druhého dějství přišli hosté o útočníka Jiřího Doležala, jenž po tvrdém ataku na Tomáše Vildumetze vyfasoval pět minut a tím pádem i trest do konce utkání.

„Dokázali jsme ubránit pětiminutové oslabení, ale potom přesto inkasovali. I tak jsme ale pořád věřili, že jsme schopní se zápasem něco udělat,“ pokračoval kouč Pražanů.

Během dlouhé přesilovky Šumperk sice sevřel svého protivníka v jeho obranném pásmu, leč kýžené branky se nedočkal.

Přesto i později za rovnovážného stavu pokračoval ve své aktivitě, kterou korunoval rychlým kontrem kanonýr Lukáš Žálčík, který elegantně obešel obránce a svým osmnáctým gólem v sezóně se posunul do čela střelecké tabulky soutěže.

Poté se Draci ještě úspěšně ubránili dvěma přesilovkám Pražanů a před závěrečným dějstvím tak měli mimořádně dobrou výchozí pozici, jenže…

Čtyřgólový obrat

Do třetí periody jako by v šumperských dresech nastoupilo úplně jiné mužstvo, domácí byli najednou v totálním útlumu a iniciativu zcela převzala Slavia, která se brzy po příchodu z kabin dočkala snížení z hole Patrika Machače.

Kritický moment pro domácí hokejisty přišel v 52. minutě, kdy se Šumperk musel téměř minutu a půl bránit při dvojnásobném oslabení, což nezvládl.

Pražané totiž nabídnutou výhodu přetavili ve vyrovnání na 3:3 pro trefách Machače a Krejčího, kteří shodně předvedli přesnou střelu pod horní tyč.

A v čase 58:41 celek z naší metropole dokonal šokující obrat, kdy střela Davida Šteinera skončila v šumperské síti.

„Ve třetí části jsme si šli za úspěchem, ale musím říct, že dnes jsme měli opravdu veliké štěstí. Pro to jsou zlaté tři body,“ dodal Jiří Veber.

„Slavii musím pogratulovat k zaslouženým bodům, my jsme se totiž dnes báli vyhrát. Co nás zdobilo v první části, že jsme tam měli řadu přečíslení, tak předvedl soupeř ve třetí třetině proti nám,“ konstatoval smutně šumperský trenér Martin Janeček.

„Místo toho, aby Slavia jezdila neustále do plných a rozbíjela se o nás, tak jsme najednou propadali, nechali jsme se unést hrou, hosté chodili do brejků a bylo jen otázkou času, kdy jim to tam napadá. V závěru jsme úplně odkryli karty a soupeř toho využil,“ řekl dále lodivod Draků.

„Navíc se dnes nedařilo našim speciálním formacím na přesilovky. Při hře pět na čtyři jsme tam za stavu dva nula a tři nula měli moře času přidat další góly, které ale bohužel nepřišly, i proto jsme prohráli,“ dodal smutně Martin Janeček.

Draci Pars Šumperk – HC Slavia Praha 3:4 (2:0, 1:0, 0:4)

Branky a nahrávky: 5. Furch (Spratek, Scheuter), 19. Gewiese (Horký), 30. Žálčík (Vachutka) – 42. Machač (Bílek, Poletín), 52. Machač (Krejčí, Knotek), 52. Krejčí (Poletín), 59. Šteiner (Hovorka, Brož). Rozhodčí: Čech, Šudoma – Zidek, Roischel. Vyloučení: 4:3, navíc Doležal (Slavia) 5 minut a trest do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 1148.

Šumperk: Mokry – Pěnčík, Drtil, Gewiese, Hrachovský, Dajčar, Březák – Vildumetz, Kindl, Žálčík – Vachutka, Macuh, Kratochvíl – Scheuter, Spratek, Furch – Antoníček, Rutar, Horký. Trenér: Martin Janeček.

Slavia: Málek – Havel, Zelingr, Krejčí, Veber, Hejda, Hovorka, Duda – Knotek, Machač, Bílek – Poletín, Žejdl, Doležal – Brož, Pšenička, Šteiner – Kern, Petrov. Trenér: Jiří Veber.