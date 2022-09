Coby populární hokejový brankář se mimo jiné angažuje v charitativní organizaci Děti dětem, dělá osobního fitness kouče, nedávno absolvoval své premiérové závody v kulturistické disciplíně Men´s Physique, věnuje se modelingu a nyní dokonce hraje fotbal v I. B třídě. O tom všem se rozpovídal v rozhovoru pro Šumperský deník.

Marku, jaké byly dojmy po středečním návratu na „domácí“ led v barvách Moravské Třebové?

Tak zvládl jsem půlku zápasu (úsměv). Ale není to tak dávno, kdy jsme tady měli hokejovou akci s iniciativou Děti dětem, takže mi přišlo, že jsem z toho šumperského ledu vlastně ani neslezl, jsem pořád doma a nic se tady nezměnilo. Ty pocity proto nejsou takové, že bych z toho byl nějak rozhozený.

Zkuste se vrátit ke zmíněné srpnové akci Děti dětem. Tato organizace, která pomáhá postiženým dětem a jejich rodinám, byla doposud spojená především s fotbalovými beneficemi, teď poprvé hokej, navíc v Šumperku. Asi jste si musel tento zápas pro dobrou věc užívat o to více.

Přesně tak. Navíc už dlouho jsme se s Rosťou Vaňkem (zakladatel iniciativy Děti dětem – pozn. aut.) bavili, že by to chtělo zorganizovat i nějaké hokejové utkání. Myšlenku se nakonec podařilo zrealizovat a myslím si, že akce předčila veškerá očekávání. Báli jsme se, že dorazí málo lidí, ale bylo skoro plno. Vybrala se slušná částka peněz, které pomohly potřebným. A celková odezva od veřejnosti byla skvělá. Za sebe jsem měl obrovskou radost, že všechno klaplo, protože jsem se do organizace tohoto zápasu hodně angažoval.

Při této příležitosti jste si mohl užít i rodinnou radost, neboť váš otec Pavel Peksa, coby bývalý gólman, trenér brankářů a dlouholetý vedoucí týmu ve slavné éře Draků obdržel dárky a poděkování za celoživotní přínos šumperskému hokeji. I pro vás to asi byla odměna za ty přípravy celé srpnové benefice.

Jsem nesmírně rád, že se tohle odehrálo. Myslím si, že táta si za ty všechny roky, které obětoval pro hokej v Šumperku, takovou veřejnou pochvalu rozhodně zaslouží. Je to srdcař.

Fanoušky určitě bude zajímat, proč se dál nevěnujete hokeji na profesionální úrovni. Z extraligových Vítkovic sešup až do krajského přeboru, to nebývá obvyklé. Navíc jako gólman máte pořád ideální věk.

Odstartovalo to asi tím, když jsem se loni nedomluvil na pokračování v Šumperku, ale nechtěl bych to dál nějak rozebírat. Na základě toho jsem ztratil chuť do hokeje a přemýšlel, že úplně skončím, zkrátka odejdu na vrcholu, neboť jsem tehdy závěr sezóny strávil v extralize za Vítkovice. A navíc se mi poštěstilo vyměnit hokej za dráhu profesionálního fitness trenéra, takže všechno vlastně do sebe ideálně zapadalo. Potom se ale ozvala Moravská Třebová, že jim dlouhodobě onemocněl gólman, jestli bych to u nich nechtěl ještě zkusit.

Takže láska k hokeji zvítězila?

Asi tak (úsměv). Hokej mě pořád baví, hrál jsem ho celý život a asi by byla škoda to definitivně zabalit. V Moravské Třebové jsem našel opět chuť a touhu chytat, ale už ne pod stresem profesionálního hokejisty, zkrátka hrát pro radost.

Jaká byla vaše dohoda s klubem? Předpokládám, že při vašem vytížení asi nestíháte všechny zápasy a tréninky.

No paradoxně loni jsem všechno stíhal (smích) a dokázal hokej skloubit se svými dalšími aktivitami. Jenom letos na začátku října poprvé vynechám asi čtrnáct dní, když jedu v rámci modelingu fotit jednu akci na Džerbu.

V úvodu jsem zmínil vaši účast v soutěži Men´s Physique. Můžete laikům přiblížit, o co se konkrétně jedná?

Je to kulturistická disciplína, ve které se hodnotí spíše celková krása těla než jeho objem a velikost. Vždycky jsem to chtěl zkusit, protože ke cvičení v posilovně mám dlouhodobě hodně blízko, navíc mě to momentálně i živí, takže v rámci získání dalších zkušeností jsem do toho šel.

A hned na začátku přišel úspěch.

Prostě se to podařilo (úsměv). Na prvním závodě jsem vyhrál Mistrovství Moravy a Slezska, postoupil na republikový šampionát, kde jsem byl pátý, což z pozice nováčka je myslím veliký úspěch. Navíc po dlouhých letech strávených v předklonu v hokejové bráně (smích).

K tomu všemu dokonce nově hrajete i fotbal za Jindřichov v I. B třídě…

(opět smích) To se zase upeklo přes Rosťu Vaňka z iniciativy Děti dětem, protože on je zainteresován i v jindřichovském fotbalu. Dlouho mě lanařil, když mě viděl hrávat na fotbalových beneficích. Nakonec se mu to povedlo a pár dní zpátky jsem dal i svůj první gól. Ale netvrdím o sobě, že jsem fotbalista. Obecně sport mě zkrátka baví a chtěl to zkusit. Takže těch aktivit mám už opravdu kopec (dodává na závěr znovu s velkým smíchem).