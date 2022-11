Draci v utkání představili čerstvou posilu do útoku Lukáše Nedvídka, jenž předchozí čtyři ročníky strávil právě v barvách Horácké Slavie.

Naopak na straně hostů nastoupili hned dva hokejisté, kteří v loňské sezóně působili v Šumperku, konkrétně Vojtěch Šilhavý a zdejší odchovanec Joshua James Mácha.

První třetina zápasu příliš vzruchu nepřinesla a ve svižném tempu se odehrála bez jediného vyloučení i změny skóre. Mírnou herní převahu pak měli hosté.

„Dnes to bylo klasické utkání o prvním gólu. My jsme měli štěstí, že jsme ustáli úvodní tlak soupeře, měli jsme dost špatný vstup do zápasu, dlouho nám chyběl lepší pohyb,“ prozradil úvodem trenér Draků Lukáš Majer.

Ve druhém dějství už bylo na šumperském ledě podstatně živěji. Draci nejprve ubránili oslabení, v němž si dokonce vytvořili velkou šanci a později měli navíc i výhodu trestného střílení.

Bohužel pro domácí David Bartoš faul na svou osobu nedokázal potrestat a třebíčský brankář jeho pokus zlikvidoval.

„Od druhé části jsme se začali zvedat. A tady jsme měli proměnit ten nájezd, abychom dali první gól my, v tento moment se utkání mohlo lámat. Ve třetí třetině už to bylo o první chybě,“ řekl dále šumperský lodivod.

„Jenže jsme si tam nepohlídali přečíslení, kdy soupeř odskočil a potom už si výsledek zkušeně pohlídal,“ litoval Lukáš Majer.

Třebíč nakonec rozhodla o svém tříbodovém zisku dvěma brankami v rozmezí mezi 47. a 50. minutou. Vítěznou trefu měl na svědomí ostřílený zadák Jiří Hunkes, definitivu pro hosty přidal neméně zkušený útočník Miroslav Holec.

V závěru ještě Draci zkusili power play a v šesti hráčích ostřelovali bránu protivníka ze všech pozic, leč skóre se již nezměnilo.

„Srdnatě jsme bojovali až do poslední vteřiny, ale ze zápasu si nic neodnášíme, což nás nesmírně štve,“ dodal smutně trenér Šumperku, jehož tým tak klesl na předposlední místo tabulky.

Draci Pars Šumperk – SK Horácká Slavia Třebíč 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 47. Hunkes (Svoboda, Šilhavý), 50. Holec (D. Michálek, Vodný). Rozhodčí: Cabák, Rapák – Vašíček, Bezděk. Vyloučení: 2:1, bez využití. Diváci: 898.

Šumperk: Lackovič – Eliáš, Hrachovský, Kadeřávek, J. Michálek, Dudycha, Kunst – Žálčík, Bartoš, Průžek – Jelínek, Šuhaj, Svoboda – Kohút, Nedvídek, Vachutka – Jouza, Motloch, Bernat. Trenér: Lukáš Majer.

Třebíč: Jekel – Bořuta, Tureček, Forman, Hunkes, Poizl, Furch – Dočekal, Bittner, Psota – Holec, D. Michálek, Vodný – Meluzín, Malý, Ferda – Svoboda, Šilhavý, Novák – Mácha. Trenér: Kamil Pokorný.