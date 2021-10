Před zápasem navíc opět museli řešit potíže se sestavou. Do hry se jim sice vrátili útočníci Žálčík s Vachutkou, nově však přešli na marodku kvůli nemoci forvardi Kratochvíl se Šilhavým.

K tomu Drakům stále chyběl zraněný Slovinec Macuh a obejít se museli rovněž bez Jana Bernovského, jenž o den dříve nastoupil v extralize za mateřské Vítkovice.

V šumperském útoku tak musel podruhé v ročníku vypomoci obránce Martin Pěnčík, příležitost mezi tyčemi tentokrát dostal Martin Holík.

Oba protivníci poté v sobotním střetnutí na ledě ŠKODA arény bojovali o třetí vítězství v řadě, když předtím měli za sebou shodně dva tříbodové úspěchy.

Svou sérii se podařilo prodloužit hostům, přestože v úvodu tomu nic nenasvědčovalo. Středočeši se sice rychle ujali vedení, jinak ale patřilo první dějství jednoznačně Drakům, kteří měli více ze hry a většinu času drželi kotouč na svých hokejkách. Podařilo se jim také otočit skóre a do kabin šli s náskokem 3:1 po trefách Kindla, Furcha a navrátilce do sestavy Žálčíka. A to ještě domácí stačili zahodit několik dalších šancí.

„První inkasovaný gól nás probral, do té doby to bylo takové nijaké. Potom jsme hráli velice dobře,“ prozradil na úvod trenér Šumperku Martin Janeček.

Jenže… Druhá část zastihla šumperské hráče v těžkém útlumu, všude byli najednou pozdě a iniciativu zcela přenechali soupeři.

A Benátky toho náležitě využily. Nejprve v přesilovce snížily na rozdíl gólu, záhy srovnaly a v další početní výhodě se opět ujaly vedení. Jen dodejme, že na tyto tři branky hostům stačily necelé tři a půl minuty.

„Na začátku druhého dějství jsme hodně laxně odehráli přesilovku a tady se všechno obrátilo proti nám. Soupeře jsme dostali na koně a pak už trochu tahali za kratší provaz. Bylo vidět, že některým klukům chybí síla, když ve čtvrtek někteří byli ještě na antibiotikách, ale na sestavu se nechceme vymlouvat. Do toho se přidala nekázeň, udělali jsme zbytečné fauly. Pokud chceme vítězit, musíme hrát v pěti,“ dodal smutně lodivod Draků.

Ve třetí části se sice povedlo Šumperku srovnat krok díky šťastné střele Martina Pěnčíka, bohužel farma Liberce byla tentokrát mimořádně produktivní v přesilovkách a další trefa v této herní situaci nakonec znamenala vítězný zásah Benátek.

V samotném závěru mohli Draci duel ještě zdramatizovat, když po faulu na unikajícího Vachutku nařídil sudí trestné střílení, které však domácí kapitán Denis Kindl neproměnil.

Nic na výsledku 4:5 pak nezměnila ani závěrečná šumperská power play. V tabulce Chance ligy aktuálně patří Drakům osmé místo.

Draci Pars Šumperk – HC Benátky nad Jizerou 4:5 (3:1, 0:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Kindl (Žálčík, Vildumetz), 9. Furch (Rutar, Řezáč), 18. Žálčík (Kindl, Drtil), 43. Pěnčík – 5. Čermák (Dlouhý, Jansa), 28. Dlouhý (Kolmann, Špaček), 29. Jansa (Žůrek, Čermák), 30. Pabiška (Dušek, Špaček), 48. Dušek (Dlouhý, Špaček). Rozhodčí: Ondráček, Vrba – Kučera, Kráľ. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:3. Diváci: 1115.

Šumperk: Holík – Dudycha, Drtil, Březák, Hrachovský, Řezáč, Rutar – Vildumetz, Kindl, Žálčík – Furch, Kohút, Scheuter – Antoníček, Pěnčík, Horký – Spratek, Vachutka. Trenér: Martin Janeček.

Benátky: Král – Kolmann, Bukač, Kunst, Aubrecht, Štibingr, Žůrek – Klapka, Dušek, Špaček – Pabiška, Čederle, Wiencek – Čermák, Jansa, Dlouhý – Křepelka, Kalaj, Vomáčka. Trenér: Valdemar Jiruš.