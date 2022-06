Asi nejvýrazněji na sebe rodák z Kyjova poté upozornil během ročníku 2019/2020, kdy coby hráč Frýdku-Místku v 54 zápasech Chance ligy nasbíral 26 bodů (12+14). Díky tomu si vysloužil i pozvánku do kádru extraligového Třince.

„Bylo pro nás s majitelem prioritní, abychom udrželi co nejvíce hráčů z loňského kádru. Chtěl jsem, aby číslo kluků, kteří prodlouží, bylo dvojciferné. To se díky dohodě s Ondrou stalo,“ prozradil k setrvání Ondřeje Hrachovského v Šumperku trenér Draků Lukáš Majer.

„Stal se tak desátým hráčem z minulé sezóny, což už znamená lehkou kostru udrženou pohromadě a taková je i naše filozofie. Loni byl stabilním členem naší defenzivy, má velmi zajímavé fyzické parametry a pevně věřím, že uděláme společně vše proto, aby odváděl co nejpřínosnější práci, která pomůže týmu k maximálním výkonům,“ doplnil Lukáš Majer.

Šilhavý posílí Třebíč

V Šumperku naopak budou postrádat neúnavného bojovníka a jednu z klíčových postav jarních záchranářských bojů Vojtěcha Šilhavého, kterého jako novou posilu představila konkurenční Třebíč.

Byl to právě bývalý útočník Kladna či Vsetína, jenž svým rozhodujícím gólem v prodloužení pátého zápasu play down poslal Ústí nad Labem do 2. ligy a Drakům tím naopak zajistil účast v baráži proti Táboru.