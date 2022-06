„Hledali jsme útočníka, který má zkušenosti s extraligou a přinese do našeho týmu ofenzivní sílu. Jirka je v situaci, kdy po dvou sezónách v extralize potřebuje především herní vytížení. Proto nám vzájemně dávalo největší smysl, aby obsadil jednu z pozic v našem týmu, která má v utkání zvládat ty nejsložitější situace,“ prozrazuje na klubovém webu trenér Draků Lukáš Majer.

Během uplynulé sezóny Jiří Průžek nastupoval za Karlovy Vary. Dohromady má potom na kontě v extralize 85 utkání s bilancí 15 bodů (4+11).

Více než stovku zápasů v kariéře poté odehrál i na poli Chance ligy, ve které nastupoval za Litoměřice a Benátky nad Jizerou. A nyní jej čeká další výzva v podhůří Jeseníků.

„Jirka se blíží do ideálního hokejového věku a mě baví dávat šanci klukům, kteří vědí, za čím v životě jdou. Nehledáme jména, ale hledáme vhodné hráče do našeho systému a do rolí v týmu,“ doplnil šumperský lodivod Lukáš Majer.

Kromě dosavadních hokejových bitev musel Jiří Průžek relativně nedávno absolvovat i jednu velkou životní bitvu.

V průběhu přípravy na sezonu 2019/20 mu totiž lékaři diagnostikovali rakovinu a ve dvaceti letech tak podstoupil operaci.

Nesmírně těžké období ale díky srdci bojovníka dokázal zvládnout a přes všechny těžkosti se nakonec vrátil na led. Ve stejném ročníku také (zcela právem) získal cenu za oddanost hokeji v Chance lize.

Aktuální soupiska Draci Pars Šumperk

Brankář:

Petr Hamalčík.

Obránci:

Tomáš Drtil, Štěpán Dudycha, Filip Eliáš, Patrik Kadeřávek, Ludvík Rutar.

Útočníci:

Petr Antoníček, David Bartoš, Tomáš Bernat, Jakub Horký, Šimon Jelínek, Dávid Kohút, Adam Křemen, Jiří Průžek, Vojtěch Šuhaj, Daniel Vachutka, Lukáš Žálčík.

