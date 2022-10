Sobotní duel v Edenu prohráli Draci jednoznačně 5:0 a poprvé v tomto ročníku tak vyšli gólově naprázdno. Pro slávistického brankáře Romana Málka to potom bylo už letošní druhé čisté konto.

O osudu víkendového klání předposledního s posledním následně rozhodla již první třetina, ve které Pražané zasypali svého protivníka třemi brankami.

Domácí se dostali do vedení už v 10. minutě, kdy se v přesilovce prosadil kapitán Slavie Tomáš Knotek, na jehož trefu o necelou minutu později navázal Michal Simon.

A když se ještě do přestávky trefila díky pohotové dorážce největší letní posila sešívaných Vladimír Růžička mladší, tak Šumperk vystřídal gólmany, ale dohánět takové manko už bylo pro hosty nesmírně obtížné.

„Po herní stránce jsme nezačali úplně špatně, jenže nás hodně srazily do kolen dva slepené góly soupeře. Potom jsme se snažili nejrůznějšími způsoby do zápasu vrátit, což se nám nepovedlo. Protivník byl silovější, důraznější a rychle otáčel hru a my jsme na jeho tempo nestíhali reagovat,“ konstatoval úvodem trenér Draků Lukáš Majer.

Po bezbrankové druhé části Slavia ve třetím dějství své vedení ještě dvakrát pojistila. Nejprve ze samostatného úniku zakončoval Jan Kern a později se své premiérové branky v soutěžním utkání mezi muži dočkal Lukáš Strnad.

„Náš dnešní výkon nás nesmírně mrzí zejména kvůli šumperským fanouškům, kteří za námi vážili cestu až do Prahy. Místy jsme asi působili až trapně, přesto nám příznivci po skončení zápasu dokázali zatleskat, toho si ceníme,“ prozradil dále lodivod týmu z podhůří Jeseníků.

„Ale opravdu si hráči musí uvědomit, že chybějící zkušenosti a určitou nevyspělost zkrátka musíme nahrazovat urputnou prací a bojovností za každé herní situace, to se dneska nevedlo. A jen díky výkonu gólmana Lackoviče neskončilo utkání daleko větším rozdílem,“ řekl závěrem Lukáš Majer, jehož celek tedy i nadále zůstává na poslední příčce tabulky.

Už v pondělí 10. září mohou Draci složit reparát, když na vlastním ledě od 18 hodin přivítají Frýdek-Místek vedeným trenérem Martinem Janečkem.

FOTO: Mládežnický turnaj v Šumperku pomáhal. Ovládla jej Zbrojovka

HC Slavia Praha – Draci Pars Šumperk 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. Knotek (Všetečka, Klikorka), 11. Simon (Houška, Klikorka), 17. Růžička (Brož, Szathmáry), 45. Kern (Knotek, Hejda), 51. Strnad (Němeček, Havrda). Rozhodčí: Skopal, Rapák – Beneš, Kotlík. Vyloučení: 6:2. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 593.

Slavia: Málek – Žovinec, Hejda, Klikorka, Matyáš, Barák, Szathmáry, Němeček – Knotek, Žejdl, Kern – Všetečka, Růžička, Brož – Havrda, Závora, Strnad – Simon, Poletín, Houška. Trenér: Jiří Veber.

Šumperk: Hamalčík – Drtil, Dudycha, Kadeřávek, Eliáš, Kunst, Hrachovský – Průžek, Bartoš, Žálčík – Svoboda, Šuhaj, Jelínek – Bernat, Kohút, Jouza – Horký, Čermák, Křemen. Trenér: Lukáš Majer.