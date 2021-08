„Prohra mrzí, protože dnes jsme předvedli zatím nejlepší hokej v dosavadní přípravě, hráli výborně na kotouči, ani minule v Plzni to nebylo tak dobré. Dvě třetiny s Přerovem jsme byli jasně lepší, měli převahu, bohužel nedokázali dát více gólů.

Škoda, že se nám za stavu jedna nula nepovedlo víc odskočit. Nešli jsme tomu zkrátka naproti a místy hráli více spíš na krásu, než na účelnost, to nám prohrálo zápas,“ prozradil Deníku trenér Draků Martin Janeček.

Zatímco pro jeho svěřence se jednalo již o čtvrtou zápasovou prověrku přípravy, Přerov vyjel teprve ke svému druhému utkání (a opět ve velmi mladé sestavě bez opor). A po minulém nezdaru doma s Frýdkem-Místkem byli tentokrát Zubři v závěru šťastnějším týmem.

Bezbrankový stav zlomil během první třetiny přesný projektil šumperského obránce Ondřeje Hrachovského, jehož rána zaplula přesně k tyči.

Zkraje druhého dějství měl na holi tutovku Slovinec ve službách Draků Rok Macuch, který se šikovností dostal až před přerovského gólmana, ten však jeho pokus parádně zneškodnil.

A později paradoxně udeřilo na druhé straně, když Jan Süss pohodlně zakončoval do odkryté klece a bylo vyrovnáno.

Na začátku třetí části sebral stejnému hráči z hokejky druhý gól pozorný gólman Draků Martin Holík, pak přišla velká šance Lukáše Žálčíka, jenž ale z dobré pozice přestřelil bránu.

O chvíli později se již Šumperk mohl radovat. Tomáš Vildumetz efektně obkroužil branku a naservíroval kotouč před prázdnou klec zakončujícímu Denisu Kindlovi.

Ne jeho zásah hosté bleskově odpověděli, ve skrumáži před Holíkem se nejlépe zorientoval mladíček Tobiáš Kuchta a opět bylo srovnáno.

I přes urputný závěr z obou stran další gól už nepadl a muselo se prodlužovat.

V nastavení strhl výhru na stranu Přerova exšumperský Ondřej Ševčík.

„Výborně zachytal Míša Postava, Kuchtík dal zase první gól za muže. Celkově si kluci sáhli na dno. Hráli jsme na tři lajny, ale to je přesně to, co v srpnu potřebujeme,“ byl spokojen asistent trenéra Zubrů Jakub Grof.

Draci Pars Šumperk – HC Zubr Přerov 2:3 PP (1:0, 0:1, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Hrachovský (Spratek), 46. Kindl (Vildumetz, Žálčík) – 33. Süss (Kubeš, Indrák), 47. Kuchta (Dvořák, Ševčík), 62. Ševčík (Svoboda) . Rozhodčí: Klepetek – Kašpar, Markovský. Vyloučení: 4:5, bez využití. Diváci: 251.

Šumperk: Holík – Drtil, Pěnčík, Hrachovský, Rutar, Řezáč, Dudycha, Viktorin – Scheuter, Kindl, Žálčík – Vachutka, Vildumetz, Macuh – Kratochvíl, Kohút, Kučera – Antoníček, Spratek, Horký. Trenér: Martin Janeček.

Přerov: Postava – Hrdinka, Kubeš, Ševčík, Seemann, Černý, Gréč, Hanák – Svoboda, Indrák, Süss – Kuchta, Dvořák, Novák – Štíbr, Kolařík, Dobša – Brázda. Trenér: Vladimír Kočara.