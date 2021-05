„Tadeáš se vrací do známého prostředí. Je to univerzál a navíc má výborné bruslení. Podmínky byly pro obě strany přijatelné. Věřím, že bude platným členem našeho kádru a naváže na své výkony z minulého působení v Přerově,“ věří sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Ani jedna strana by se nezlobila, kdyby Král produktivitu z let 2015 – 2017 překonal. Za Zubry tehdy odehrál dohromady 95 utkání s bilancí 6 gólů a 8 asistencí. To ale naskakoval v roli benjamínka z brněnské Komety.

„Vždycky se mi tady líbilo a navíc jsem v Přerově před těmi lety začínal se seniorským hokejem. Proto jsem moc rád, že se sem vracím,“ řekl Tadeáš Král.

V Šumperku se rodákovi z Blanska dařilo během uplynulého ročníku o poznání více. V 33 utkáních nasbíral 17 bodů (7+10).

„Ta sezona byla rozbitá covidem a z týmového hlediska prostě neúspěšná. Vůbec se nám nedařilo. I když jsme se snažili o lepší výsledky, tak jsme pořád byli ve spodku tabulky. Chvíli poslední, pak předposlední,“ ohlédl se Král za působením u Draků.

Dobře však během něj sledoval také Přerov. Proč? V úvodu sezony za Hanáky nastupoval jeho bratr Filip. Ofenzivně laděný bek nakonec okouzlil nejen Chance ligu, ale také extraligu a nyní bude bojovat o místo ve slavném Torontu.

„Já jsem proti Přerovu vždycky hrál rád, stejně tak jsem do Přerova rád jezdil jako soupeř. Když tady hrál brácha, tak jsem se snažil to i více sledovat,“ potvrdil Tadeáš Král.