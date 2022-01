„Dnešní derby mělo svým průběhem a kvalitou nádech play off a ani na jednom z týmů nebyla znát ta delší covidová přestávka,“ řekl úvodem asistent trenéra Draků Lukáš Majer.

Daleko lépe pak očekávaný krajský souboj odstartovali domácí hráči, kteří se hned na začátku ujali vedení v přesilovce a také v dalších minutách měli více ze hry, vytvořili si řadu dalších slibných šancí a v jednom případě dokonce orazítkovali brankovou konstrukci.

„První třetinu jsme byli jasně lepší, byli silní na kotouči. Hráli jsme přesně to, o čem jsme věděli, že na soupeře funguje. Ale na druhou stranu ke konci této části tam měl Prostějov několik možností, kdy nás podržel Vojta Mokry a ponechal nám tím šanci na dobrý výsledek. Navíc postupně začali hosté přebírat iniciativu,“ řekl dále asistent šumperského kouče.

V prostřední části totiž Draci jen velice obtížně hledali cestu k soupeřově bráně a k tomu nechali hosty otočit skóre dvěma slepenými zásahy.

Později sice domácí jeli z ojedinělé akce sami na gólmana, jenže tento pokus vyrovnáním neskončil a naopak Jestřábi záhy poté odskočili do dvougólového trháku. Pouhých sedmnáct vteřin před sirénou však Draky znovu vrátila do hry další využitá přesilovka.

„Tady nás protivník dlouho přehrával, dobře forčekoval a můžeme být rádi, že skóre bylo pouze jedna tři. Klíčovým pro vývoj celého střetnutí pak byl náš snižující gól v závěru druhé třetiny. Tento moment nám dal šanci i nadále bojovat o body,“ konstatoval Lukáš Majer.

Přestávku mezi druhou a třetí částí následně narušily excesy ze strany několika prostějovských rádoby fanoušků, kteří v sektoru těch domácích zničili jejich klubovou vlajku, což si fans Draků nenechali líbit a v hledišti se strhla pěkná mela, kterou musela ukončit až pořadatelská služba ve spolupráci s policií.

Třetí dějství se neslo ve znamení dobývání prostějovské klece a šumperská snaha o vyrovnání byla nakonec pět minut před vypršením základní hrací doby završena úspěchem.

V následném prodloužení Draci nevyužili možnost početní výhody a tím pádem také třetí vzájemný souboj Šumperku a Prostějova v tomto ročníku musely rozseknout až samostatné nájezdy.

V nich zajistil Drakům bonusový bod navíc hrdina sobotního klání Petr Kratochvíl, jenž perfektním blafákem zkompletoval proti Jestřábům svůj hattrick.

„V poslední třetině bych řekl, že to byl už takový boj z naší strany, dobývání prostějovské hráze. Za pomocí diváků a nějaké té mentální síly jsme následně dokráčeli k zisku minimálně jednoho bodu a nesmírně si vážíme, že jsme to utkání dovedli v samostatných nájezdech do vítězného konce. V nastaveném čase jsme totiž letos už ztratili spoustu bodů,“ dodal Lukáš Majer.

A zatímco domácí strana hodnotila sobotní derby po herní i výsledkové stránce pozitivně, ohlas hostů byl zcela opačný.

„Dnes to byl takový vabank hokej, přirovnal bych to k úrovni druhé ligy. Nicméně bod bereme a samozřejmě gratulujeme domácím k zaslouženému vítězství. Ta úroveň zápasu ale dneska byla prostě špatná. Bylo vidět, že jsou týmy po karanténě,“ přidal své postřehy Aleš Totter, trenér Prostějova.

„Kromě parádní divácké kulisy to dnes nesplňovalo téměř žádný parametr prvoligového hokeje. Na začátku jsme si museli nejprve zvyknout na tempo zápasu, protože jsme měli hodně hráčů nemocných. Ve druhé třetině jsme se pak zlepšili, ale stále tam byla spousta výkyvů. Nedokázali jsme hrát šedesát minut konstantně,“ doplnil lodivod Jestřábů.

Draci Pars Šumperk – LHK Jestřábi Prostějov 4:3sn (1:0, 1:3, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Kratochvíl (Vildumetz, Drtil), 40. Kratochvíl (Vildumetz, Kindl), 55. Furch (Macuh, Pěnčík), rozhodující nájezd Kratochvíl – 22. Jiránek (Račuk, Husák), 24. Jáchym (Krejčí, Beránek), 37. Jelínek (Štefka, Krejčí). Rozhodčí: Wagner, Micka – Štofa, Maštalíř. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 1000.

Šumperk: Mokry – Pěnčík, Drtil, Rutar, Hrachovský, Březák, Řezáč – Kratochvíl, Kindl, Žálčík – Vachutka, Vildumetz, Kohút – Furch, Macuh, Spratek – Antoníček, Šilhavý, Scheuter. Trenér: Martin Janeček.

Prostějov: Bláha – Jáchym, Havlík, Vala, Krejčí, Husák, Koblížek – Štefka, Jáchym, Beránek – Mrázek, Kloz, Novák – Rudovský, Račuk, Jiránek – Jelínek, Janeček, Švec – Podlaha. Trenér: Aleš Totter.