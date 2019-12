„Těžko můžeme něco uhrát, když skoro polovinu hrací doby strávíme v oslabení, kdybychom měli lepší disciplínu, zápas mohl vypadat jinak,“ posteskl si trenér Šumperku Radek Kučera.

Jeho svěřencům navíc nevyšel ani nástup do hry, když po sedmi minutách prohrávali již o dva góly. Do konce třetiny se však hostům podařilo srovnat krok na 2:2.

„Potom jsme soupeře přehrávali a dokonce se nám podařilo jít do vedení, později jsme však doplatili na zmíněná vyloučení, šli jsme do čtyř, pak do tří a domácí otočili skóre. Když jsme v závěru otevřeli hru, Jihlava nás potrestala pátým gólem,“ dodal smutně Radek Kučera.

HC Dukla Jihlava – HK Mladí Draci Šumperk 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Melenovský (Polodna), 7. Polodna (Valach, Melenovský), 31. Janda (Adam, Jungwirth), 32. Melenovský (Adam), 50. Melenovský (Hrbek, Polodna) – 14. Netolický, 15. Fibigr (Kučera, Kareš), 28. Kareš (Kučera).

Šumperk: Ryšavý – Kareš, Minařík, Panáček, Netolický, Seidenglanz, Slabý – Janech, Kučera, Fibigr – Zavoral, Šucha, Trögner – Haas, Slováček, Diviš. Trenér: Radek Kučera.