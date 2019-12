Mladé Draky tak čeká náročné cestování, když budou muset absolvovat i dlouhé trasy do Českých Budějovic, Tábora či Kladna.

Základní část soutěže završil Šumperk sobotní porážkou 3:0 na ledě Havířova a skončil na sedmé a tedy nepostupové pozici. Teď bude bojovat o udržení.

Týmy ze sedmých až desátých příček všech tří extraligových skupin (západ, střed, východ) se nyní spojily do jedné dvanáctičlenné, do které se ale nepřenášejí žádné předchozí výsledky a začíná se tak od nuly.

Dvanáct nejslabších týmů navíc vytvořilo územní dvojice, neboť play out se bude hrát formátem víkendových tripů se zápasy v pátek a sobotu. Spolu se poté znovu potkají i protivníci ze základních skupin.

Všichni se střetnou dvoukolově každý s každým. Po 22 zápasech se nejlepší čtyři zachrání, zbývajících osm celků bude hrát play down. Jeho dva vítězové půjdou do baráže, šest poražených přímo sestoupí do Ligy dorostu.

Dorostenci Šumperku na úvod skupiny play out vyráží mimo své mantinely, když v pátek 29. listopadu se představí na ledě brněnské Techniky a o den později zamíří k utkání proti Dukle Jihlava.

O týden později pak čeká Mladé Draky dvojzápas na jihu Čech s Českými Budějovicemi a Táborem. Doma si poprvé zahrají až v rámci 5. a 6. kola, kdy do Šumperku přijedou pražské výběry Kobra a Hvězda.

Účastníci skupiny play out

HC Meteor Třemošná, PZ Kladno, VHK ROBE Vsetín, HC RT TORAX Poruba, VSK Technika Brno, HC Dukla Jihlava, HK Mladí Draci Šumperk, HC Olomouc, HC Kobra Praha, HC Hvězda Praha, HC Motor České Budějovice, HC Tábor.