Stal se hrdinou jednoho z vůbec nejsledovanějších zápasů extraligové sezony. K vítězství nad Kladnem a záchraně Litvínova přispěl pěti body šumperský rodák Tomáš Pospíšil.

Tomáš Pospíšil (druhý zprava) | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Je to strašná úleva. Nebylo to jednoduché, ale zvládli jsme to a můžeme si to užít. Pět bodů je bonus, jsem strašně rád,“ hlásil Pospíšil, který vstřelil dvě branky a přidal tři asistence.