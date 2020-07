Mezi nimi i legenda klubu obránce Tomáš Sedlák, který se rozhodl ukončit kariéru, zadák Tomáš Drtil a útočník Daniel Vachutka, kteří posílili nedaleký Prostějov, nebo brankář Michal Wanecki, jenž se rozhodl skončit sám na základě v jeho očích neodpovídajících podmínek pro přípravu.

Na soupisce kouče Martina Sobotky, který převzal tým po odchodu Martina Janečka, jsou už ovšem i nové tváře. S týmem už od 13. července trénují čtyři – 19letý obránce Dominik Věntus, stejně starý zadák Štěpán Dudycha, 20letý útočník Matěj Potočný a už trochu zkušenější 24letý Tadeáš Král.

SPOLUPRÁCE S VÍTKOVICEMI ŠLAPE

V případě obránce Dominika Věntuse a útočníka Matěje Potočného Šumperští už těží z domluvené spolupráce s extraligovými Vítkovicemi, která však – jak ředitel klubu Vladimír Velčovský nejednou zdůrazňoval – není v žádném případě na bázi farmy.

Oba zmínění hráči v uplynulém ročníku hráli za vítkovickou juniorku. Věntus zaznamenal na zadáka solidních 23 bodů v 45 zápasech, Potočný jich zapsal během 42 duelů 36.

První jmenovaný si dospělý hokej vyzkoušel v jednom zápase během minulého ročníku, kdy nastoupil za druholigovou Orlovou, Potočný si rovněž zahrál za Orlovou,už v sezoně 2016/17 ale nastoupil i k pěti utkáním za Havířov.

ODCHOVANEC A TAKY OZKOUŠENÝ ÚTOČNÍK

Bek Štěpán Dudycha se vrací do velmi známého prostředí, je šumperským odchovancem. V minulé sezoně však nastupoval za juniorský tým Mladé Boleslavi, zahrál si také ve druhé lize za Havlíčkův Brod.

A konečně Tadeáš Král. Rodák z Blanska a odchovanec brněnské Komety za sebou má v Chance lize už 237 zápasů. Nastupoval za Přerov a v posledních třech letech za Třebíč. Minulá sezona pro něj byla z bodového hlediska nejpovedenější, v 57 zápasech základní části nasbíral 21 bodů.

Nováčky v mužstvu Šumperka by měli být i Martin Nepokoj, Stanislav Dosek, nebo Jiří Uhlík, ti se ale k Drakům připojí až v pondělí 3. srpna. Co se příchodů týká, nemělo by být zdaleka hotovo. Podle všeho by do Šumperka měli dorazit ještě minimálně tři útočníci a jeden brankář.

Aktuální podoba soupisky Draků

Brankáři: Marek Peksa, Dalibor Venouš.

Obránci: Štěpán Dudycha, Petr Gewiese, Marek Haloda, Daniel Kabelka, Jakub Řezáč, Dominik Věntus.

Útočníci: David Haluza, Daniel Hroch, Tadeáš Jaroš, Tadeáš Král, Vojtěch Krejčiřík, Jan Milfait, Matěj Potočný, Adam Scheuter, Daniel Spratek.