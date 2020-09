Úvodní třetina přinesla hodně svižný hokej, kdy se hrálo nahoru dolů a před oběma brankami bylo několikrát dost živo.

Jako první šli do vedení domácí hokejisté, když po nahození Jaroše dopravil kotouč za záda gólmana Fučíka Daniel Spratek.

Do přestávky však hosté z Vysočiny srovnali krok poté, co dostal puk do jízdy obránce Tomáš Černý a vymetl horní růžek Peksovy svatyně.

O chvíli později mohl Drakům vrátit ztracený náskok Jan Bernovský, jenž byl faulován ve vyložené šanci a sudí nařídil trestné střílení. Bohužel vítkovický útočník v šumperských službách svůj nájezd trestuhodně zahodil.

Zkraje druhého dějství se následně Draci museli celé dvě minuty bránit dvojnásobnému oslabení, těžkou situaci ale zvládli.

Záhy se karta obrátila, když měl k dispozici dlouhou výhodu pět na tři naopak Šumperk. Jenže ani domácí hokejisté ji nevyužili.

V polovině utkání poté Dukla otočila skóre díky dorážce Matěje Zadražila, pak Draci promarnili další dvě přesilovky.

S přibývajícím časem měli ve třetí třetině stále více ze hry hosté z Jihlavy a hra se odehrávala převážně v obranném pásmu domácích.

A když už se Šumperk vydal směrem dopředu, přišla ztráta na útočné modré čáře a Filip Eliáš z protiútoku, ač tísněn obráncem, dokázal bekhendem navýšit jihlavské vedení.

I přesto stačili Draci pondělní utkání ještě zdramatizovat, když kapitán Petr Gewiese v 53. minutě využil přesilovku a snížil na 2:3.

V samotném závěru zkusili domácí hru bez brankáře, celek z Vysočiny si však těsný náskok pohlídal a mohl tak oslavit již čtvrté tříbodové vítězství v tomto ročníku.

„Zápas se mi těžko hodnotí, dvě třetiny jsme odehráli solidně, potom nás Jihlava začala přehrávat a k ničemu nás moc nepouštěla. Bohužel jsme zase udělali zbytečné chyby. Sice se nám povedlo v závěru ještě snížit, ale na vyrovnání už jsme neměli síly,“ konstatoval smutně trenér Draků Martin Sobotka.

Draci Pars Šumperk – HC Dukla Jihlava 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Spratek (Jaroš, Kratochvíl), 53. Gewiese (Jaroš, Spratek) – 18. Černý (Čachotský, Illéš), 31. Zadražil (Illéš, Čachotský), 49. Eliáš. Rozhodčí: Dědek, Fiala – Hranoš, Gančarčík. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 512.

Šumperk: Peksa – Nepokoj, Gewiese, Dosek, Kabelka, Řezáč, Weintritt, Věntus – Hroch, Král, Uhlík – Bernovský, Baláž, Krejčiřík – Kratochvíl, Spratek, Jaroš – Horký, Scheuter, Kučera. Trenér: Martin Sobotka.

Jihlava: Fučík – Krenželok, Kolář, Černý, Eliáš, Bilčík, Mareš, Černohorský – Čachotský, Zadražil, Illéš – Jiránek, Fronk, Pekr – Harkabus, Poletín, Chlubna – Havránek, Lichanec, V. Brož. Trenér: Viktor Ujčík.