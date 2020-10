Jihomoravané ale totálně nezvládli třetí třetinu, kterou domácí Šumperk vyhrál poměrem 6:0 a nakonec tak Brnu uštědřil dvouciferný debakl.

I přes jasný výsledek nebyl domácí trenér s výkonem příliš spokojený.

„Konečné skóre je pro hosty docela kruté. My jsme totiž znovu doma předvedli určitou neochotu pracovat směrem do obrany, což nás docela sráží. V minulých dvou zápasech na našem ledě toho soupeři využili. Dnes jsme to naštěstí díky produktivitě ve třetí části urvali,“ konstatoval kouč juniorky Mladých Draků Petr Rutar.

Dvě třetiny však byli hosté z Brna ve hře, těsně před polovinou utkání dokonce o gól vedli a ještě na začátku závěrečné periody svítilo na světelné tabuli skóre „jen“ 5:4 pro Šumperk.

„Soupeř se na nás dokázal připravit a po čtyřiceti minutách vytěžil z minima maximum, my dlouho hráli tak, že se nám nemůže nic stát, tohle musíme zlepšit,“ dodal Petr Rutar.

Ale jak praví známé rčení, konec dobrý, všechno dobré. Třetí část byla již zcela jednoznačně v režii Mladých Draků, jejichž střelecký koncert se zastavil až na čísle jedenáct.

Pěti brankami a jednou přihrávkou řídil nedělní jasné vítězství útočník a člen kádru prvoligových Draků Jakub Horký. Čtyři body za gól a tři asistence si zapsal Adam Scheuter.

HK Mladí Draci Šumperk – HCM Warriors Brno 11:4 (1:1, 4:3, 6:0)

Branky a nahrávky: 3. Horký (Havel), 22. Kesler (Plhal, Fibigr), 31. Štrbík (Havel), 35. Horký (Scheuter), 37. Scheuter (Polách), 41. Horký (Štrbík), 43. Horký (Polách, Štrbík), 44. Rusina (Kesler, Fibigr), 49. F. Cekr (Blaháček, Horký), 49. Horký (Scheuter, Blaháček), 54. Rusina – 7. Holotík (Heinrich), 25. Rašovský (Marčík), 29. Heinrich (Marčík), 40. Sedláček (Marčík, Hanák). Rozhodčí: Kašík – Bubela, Kopecký. Vyloučení: 6:8, navíc Sedláček (Brno) osobní trest 10 minut a trest do konce utkání, Mahdal (Brno) osobní trest 10 minut. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 66.

Šumperk: Ryšavý – Štrbík, F. Cekr, Koutecký, Holub, Minařík, Netolický, Blaháček, Plhal – Havel, Polách, Scheuter, Kesler, Rusina, Horký, Ruda, Žižlavský, Fibigr, Šucha. Trenéři: Petr Rutar a Ivan Alka.