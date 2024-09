Popravdě netuším, co od této soutěže čekat, neznám úplně sílu soupeřů. Ale jak jsem uvedl, hrozně se těším, protože máme v kádru plno zdejších kluků, které velice dobře znám. Myslím si, že tady je solidní tým a budeme doufám vyhrávat. Disponujeme kvalitní obranou i gólmanem, což je základ úspěchu.

Co očekáváte od 2. ligy? Zkušeností máte opravdu na rozdávání, ale českou třetí nejvyšší soutěž si zahrajete vůbec poprvé v kariéře.

Co si konkrétně vybavíte?

Tenkrát jsem se zrovna vrátil z Ameriky do Třince, kde ale byla obrovská konkurence. Coby mladého hráče mě tak Oceláři do Šumperku poslali na rozehrání.

Oficiálně se vracíte se po dlouhých 23 letech, přesto z ročníku 2009/2010 máte na kontě kratičkou anabázi v Šumperku. Za Draky jste tehdy v 1. lize odehrál čtyři zápasy s bilancí pěti bodů. Pamatujete si na to?

Asi tak. V případě opravdu zajímavé nabídky mám možnost odejít. Ale těžko předbíhat. Teď jsem rád, že můžu hrát hokej doma, nyní se soustředím na Draky. Určitě mě lákalo závěr kariéry dohrát v Šumperku, ve kterém jsem začínal. Moc se na to těším, na zápasy může pokaždé dorazit moje rodina, což byl také jeden z důvodů při mém rozhodování. Třeba tady nakonec zůstanu celou sezónu.

Věděl jsem, že Draci mají zájem o moje služby, ale dával jsem si nějaký čas na rozmyšlenou, jestli vůbec chci ještě hrát dál nebo zda čekat na nějaké jiné angažmá. Nakonec jsem se rozhodl začít doma v Šumperku a uvidíme, co bude dál.

Jak se upekl váš návrat do Šumperku?

Další zajímavosti: Účastník mistrovství světa do 18 a 20 let, v roce 2005 byl draftován Atlantou Trashers, ve třech zápasech oblékl dres české reprezentace.

Loňskou sezónu poté odstartoval ve Zlíně, odkud se později přesunul do Přerova. A nyní hlásí návrat na místo, kde s hokejem začínal, po neuvěřitelných třiadvaceti letech.

Sedmatřicetiletý forvard má na kontě více než pětistovku extraligových zápasů, přes stovku jich na domácí scéně odehrál i o patro níž. Působil také v zámoří, hokej si zahrál rovněž na Slovensku či v Bělorusku, krátce nakoukl dokonce do seniorské reprezentace České republiky.

(úsměv) Asi vím, co se ode mě očekává, na důležitou roli v týmu jsem připravený. Ale určitě jsem nepřišel s cílem si tady honit za každou cenu body. Chci hlavně, aby mě hokej doma bavil, měl jsem ze hry radost, dařilo se nám jako celku a fanoušci mohli být spokojení.

Na druhou stranu asi není tajemstvím, že vás limitují dřívější zranění. V přípravě jste dokonce vynechal duel v Přerově. Jak se aktuálně cítíte před startem 2. ligy?

Zdravotně to poslední dva roky opravdu nebylo ono, ale vždycky jsem se snažil i přes určitá omezení poctivě připravit. Věřím, že budu v pohodě.

Když se vrátím zpátky, na které angažmá ze své bohaté kariéry nejraději vzpomínáte?

Opravdu teď nevím… Na všechny štace vzpomínám v dobrém. Nikde nemohu říct, že zrovna tady to bylo špatné. Všude jsem si odnesl něco pozitivního, tak to prostě beru.

Ale zkuste si opravdu vybavit něco, čeho si nejvíc ceníte?

Tak možná, když jsem se po letech vrátil ze Slovenska zpátky do Čech a tady jsem si dokázal, že ještě dokážu být u nás platným hráčem. Hodně se mi dařilo třeba v Litvínově, tam to bylo fakt fajn. Navíc jsem si zahrál s takovými legendami jako jsou Viktor Hübl a František Lukeš. Na Litvínov vzpomínám opravdu rád.

Určitě se musím na závěr zeptat. Jak moc bude těžké se soustředit na hokej v současné situaci, kdy povodně pustoší velkou část České republiky i okolní země?

Situaci samozřejmě vnímáme a bavíme se o tom i v kabině. Není to nic příjemného, je to fakt hrozné. Třeba Milan Ostřanský bydlí v Litovli, toho to postihlo dost. Ale na druhou stranu kluci, kterých se povodně bezprostředně dotýkají, mají po příchodu na zimní stadión alespoň možnost vypnout hlavu a hokej může být alternativou, jak přijít chvíli na jiné myšlenky.