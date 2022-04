Hanácká derby? Tomáš Vlček stále neví, komu fandit

Posledních sedm let kariéry strávil v tehdy druholigovém Přerově, se kterým v roce 2015 vybojoval památný postup do druhé nejvyšší soutěže. Obránce Tomáš Vlček však působil také v první lize v Olomouci a Prostějově a přestože mezi těmito kluby panuje obrovská rivalita, on to má jinak. Možná bývá jediným člověkem, který během třaskavé bitvy o Hanou mezi Zubry a Jestřáby neví, komu fandit.

Tomáš Vlček slaví zubří postup do první ligy | Foto: DENÍK/Jan Pořízek

„Je mi to jedno. Byl jsem se podívat v Prostějově na začátku sezony. Ale je mi to fakt jedno, fandím oběma,“ pokrčil rameny dnes 44letý Vlček. Po dlouhé době mohl obout brusle a vzít si hokejku během charitativního derby v Prostějově. „Nehrál jsem asi šest let, co jsem v Přerově skončil. Byl jsem teď akorát v Boskovicích, kde David Šebek udělal silvestrovský sranda mač,“ prozradil. „Atmosféra byla parádní, zahráli jsme si dobře, děcka taky. Udělali jsme si žízeň na pivo, fanoušci byli taky spokojeni a ještě se vybraly nějaké peníze,“ chválil Tomáš Vlček. V Prostějově odehrál pět sezon, v Přerově již zmíněných sedm. Na ledě tak naskočil v modrožlutém dresu Zubrů. „Myslím, že jsem měl hrát půl zápasu za Prostějov a půl za Přerov. Musím říct, že i na Prostějov mám dobré vzpomínky, zažil jsem tady parádní roky,“ prozradil borec, který pamatuje památné druholigové bitvy o Hanou. Co si vybaví, když zavzpomíná na aktivní kariéru na Hané? „Asi úžasné fanoušky na obou stranách. Lidé chodili. V Prostějově chodilo čtyři tisíce lidí, v Přerově třeba dva. Parádní,“ pousmál se. Vrcholem a závěrem Vlčkovy kariéry byl postup s Přerovem v sezoně 2014/2015. „Akorát jsem poslední zápas nehrál, protože jsem se zranil. To bylo pro mě takové blbé. Jinak to byla parádní věc. Postup a konec, super,“ zavzpomínal hokejista s 32 extraligovými starty. Zahrát si v 37 letech teoreticky mohl i první ligu, jeho po postupu Zubrů ale kariéru ukončil. „Nevím ani, jestli bych na to měl. Práce byla přednější. To už se nedalo. V první lize musíte ráno trénovat, už je to profi. Taky jsem měl nějaký věk,“ pokrčil Vlček rameny. Od roku 2015 se tak naplno může věnovat své hlavní profesi zemědělce. Už jeho babička totiž hospodařila a Tomáš Vlček se tak v Blatci nadále stará o rodinnou farmu. „Pokračuji v tom pořád. Dělám v zemědělství a obchodu. Nestěžuji si, jsem spokojený,“ pousmál se bývalý hokejista. FOTO: Souboj legend pro Prostějov! Derby se vším všudy, vtipkoval Vojtek

