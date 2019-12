Celek Žihadel se po dlouhém bodovém půstu zvedl a nedávno konečně vybojoval svou první výhru sezóny, když uspěl proti Opavě, aby následně sebral bod Valašskému Meziříčí a teď notně zatopil i lídrovi tabulky ze Šumperku.

„My se bohužel trápíme s tímto soupeřem už třetí zápas v tomto ročníku. Minule jsme doma rozhodli až v závěru, i na jeho ledě to pak byl ubojovaný zápas a stejně to vypadalo i dnes,“ prozradil úvodem šumperský kouč Martin Janeček.

„Asi to bylo i tím, že jsme měli tentokrát vinou okolností rozházené lajny, bylo to takové rozhárané, nelepilo nám to v koncovce a potom jsme si moc nevěřili. Soupeř toho využil, čekal na brejky a nebýt Marka Peksy v bráně, mohli jsme klidně prohrát,“ řekl dále lodivod Draků.

Domácí se tentokrát museli obejít bez svého kanonýra Daniela Vachutky, vinou nemoci chyběl i Daniel Hroch. Nově naopak Šumperk představil staronovou posilu Michala Horkého, který ještě před nedávnem působil právě v barvách Moravských Budějovic.

Po zranění se navíc vrátil do šumperské sestavy zkušený zadák Tomáš Sedlák, jenž nakonec v sobotním duelu sehrál klíčovou roli, když si připsal vítěznou trefu.

Jako první se prosadili hned v úvodu utkání Draci, když nahození kapitána Petra Gewiese tečoval za záda vlastního gólmana jeden z hokejistů Žihadel. Poté ale na dlouho zvlhnul šumperským hráčům střelecký prach.

Drakům rozhodně nelze upřít snahu, ale tentokrát se v koncovce evidentně trápili a ve snaze útočit mnohdy zapomínali na zadní vrátka.

V polovině hry se poté povedlo hostům srovnat krok, když se ze skrumáže trefil David Horký a nerozhodný stav vydržel až do začátku třetí třetiny.

Obrovskou možnost převážit misky vah na svou stranu měli nejprve hosté. Ve 43. minutě Martin Kosnar ujížděl zcela sám na šumperského gólmana, ale nedal, aby záhy udeřilo na druhé straně.

Navrátilec do sestavy Tomáš Sedlák totiž v přesilovce využil přesné nahrávky od Jana Milfaita a Draci opět vedli.

O chvíli později mohli domácí svůj těsný náskok pojistit, jenže Jan Milfait neproměnil trestné střílení a stejně pak dopadl ve stejné situaci i ze hry, kdy neuspěl z brejku.

Až na třetí pokus se nakonec forvard Draků s číslem 66 na dresu dočkal a v závěrečných vteřinách zpečetil domácí vítězství střelou do opuštěné klece během soupeřovy power play.

„Naštěstí jsme tentokrát bojovností protivníka udolali, čehož si nesmírně vážím,“ dodal s úlevou po vydřené výhře Martin Janeček.

Po zaváhání Havlíčkova Brodu ve Valašském Meziříčí následně vedou Draci východní skupinu 2. ligy již o dvanáct bodů.

Draci Šumperk – HC Moravské Budějovice 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. Gewiese (Kabelka, Scheuter), 44. Sedlák (Milfait, Jaroš), 60. Milfait – 28. Horký (Kruckovyč). Rozhodčí: Čech – Novotný, Pippal. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 1204.

Šumperk: Peksa – Drtil, Sedlák, Gewiese, Kabelka, M. Haloda, Řezáč – Jaroš, Milfait, Pokorný – Kofroň, Spratek, Scheuter – Krejčířík, Antonov, Horký – Urban, Müller, Šíp. Trenér: Martin Janeček.