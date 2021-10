V souboji dvou loňských nováčků hosté doplatili zejména na zbytečná oslabení, během nichž dvakrát inkasovali góly, které výrazně rozhodly o osudu tohoto utkání.

Na ledě Kozlů se po dvou zápasech do šumperské branky vrátila dosavadní jednička Vojtěch Mokry, po zranění opět naskočil do hry slovinský útočník Rok Macuh.

„Úvodní část byla ve znamení koncentrovaného výkonu z obou stran, ale z našeho mužstva jsem cítil velkou sílu. Bohužel druhou periodu jsme předvedli obrovskou nekázeň. Byla tam řada zbytečných faulů, navíc špatné střídání, kdy jsme dokonce dvakrát hráli v šesti, takové školácké chyby se nám nesmí stávat,“ konstatoval úvodem trenér Draků Martin Janeček.

Po bezbrankové první třetině se vše podstatné odehrálo v průběhu prostředního dějství, v němž se jako první ujali vedení domácí hokejisté, Draci ale stačili díky trefám Pěnčíka se Spratkem otočit skóre na svou stranu.

„Místo toho abychom za stavu dva jedna hráli v klidu, tak jsme se sami vyautovali těmi vyloučeními, což nás dnes stálo bodový zisk. Své klíčové hráče potřebuji na ledě a ne na trestné lavici,“ posteskl si lodivod Šumperku.

Jeho svěřenci si vybrali slabší chvilku zejména během pěti minut, kdy Kolín třemi góly, z toho dva dal právě v přesilovkách, nakročil za vítězstvím.

V samotném závěru zkusil celek Šumperku power-play, při které však domácí tým pojistil svůj tříbodový zisk střelou do opuštěné klece.

Vůbec poprvé v letošním ročníku tak Draci prohráli utkání o více než jeden gól. V Kolíně si tedy připsali zatím nejvyšší prohru v dosavadním průběhu soutěže.

„Ve třetím dějství za stavu 4:2 to už bylo pro nás dost složité, soupeř to zavřel a my jsme už nenašli mentální síly, abychom střetnutí nějakým způsobem otočili. Navíc po těch předchozích dvou zápasech, které nás dostaly psychicky trochu dolů,“ řekl Martin Janeček.

Aktuální nelichotivou bilanci tří porážek v řadě se budou hráči z podhůří Jeseníků snažit přerušit v pondělí 25. října, kdy od 18 hodin na ledě ŠKODA arény přivítají beznadějně poslední Kadaň, jenž doposud nezískala ani jeden bod.

„O víkendu čekáme příchod jedné posily, z marodky by se poté měl vrátit Petr Kratochvíl a věřím, že znovu ukážeme sílu našeho mužstva. Musíme se zase naladit na pozitivní vlnu,“ dodal závěrem Martin Janeček.

SC Kolín – Draci Pars Šumperk 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Petržilka (Kachyňa, Čížek), 34. Šafránek (Čáp, Král), 38. Krejčík (Piegl), 39. Veselý, 59. Sklenář – 24. Pěnčík (Kindl, Vildumetz), 31. Spratek (Řezáč, Macuh). Rozhodčí: Jaroš, Kostourek – Kreuzer, Polák. Vyloučení: 9:9. Využití: 2:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 746.

Kolín: Sajdl – Piegl, Čáp, Šalda, Kukla, Kachyňa, Čížek, Váchal – Krejčík, Sklenář, Veselý – Jankovský, Šafránek, Král – Dvořák, Štohanzl, Svoboda – Zumr, Matějček, Petržilka. Trenér: Petr Martínek.

Šumperk: Mokry – Drtil, Březák, Hrachovský, Řezáč, Dudycha, Rutar – Vildumetz, Kindl, Žálčík – Scheuter, Macuh, Vachutka – Lednický, Kohút, Furch – Antoníček, Horký, Spratek. Trenér: Martin Janeček.