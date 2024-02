Velice důležitý sobotní duel s Havlíčkovým Brodem hokejisté Šumperku na svém ledě těžce nezvládli. Rozhodla především jejich naprostá nemohoucnost v koncovce a tragické přesilovky.

Drakům se nedaří v koncovce. Počtvrté v řadě dali pouze jediný gól. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře. Řekli jsme si, že chceme hrát pospolu a vytvářet nějaký tlak, místo toho jsme ale rozházení po celém hřišti. Vůbec to dnes neodpovídalo tomu, jak jsme hráli minule proti Havířovu,“ hodnotil zápas na klubovém webu trenér Šumperku Tomáš Sedlák.

„Říkal jsem to minule a řeknu to opět. Hrozně mě štve, že nejsme schopni přenášet dobré výkony z jednoho utkání do toho druhého. Nevím, jestli si v hlavách řekneme, že když jsme vzali Havířovu bod, tak to teď půjde samo nebo na tyto týmy prostě neumíme. Opravdu nevím, čím si to vysvětlit,“ neskrýval rozhořčení bývalý vynikající obránce.

Drakům lze určitě přičíst k dobru disciplínu, neboť za celý zápas neměli ani jediného vyloučeného hráče, nedá se jim upřít ani bojovnost, leč s jedním vstřeleným gólem se opravdu těžko vyhrává.

Celek z podhůří Jeseníků si tak připsal již čtvrtou prohru v řadě. A produktivita z těchto klání? Pouhé čtyři vstřelené branky.

Loňský účastník Chance ligy tedy stále ve 2. lize balancuje na hranici postupu a nepostupu do vyřazovacích bojů, což pro tradiční hokejové město jako je Šumperk rozhodně není pěkná vizitka.

Co na tom, že Draci svého protivníka z Kotliny tentokrát jednoznačně přestříleli poměrem 39:23. Gólman soupeře Čeněk Novák, který mimochodem před lety v přípravě bojoval o místo v šumperské sestavě, zkrátka přiváděl domácí hráče doslova k šílenství.

Draci jej ostřelovali celý zápas ze všech možných pozic, v řadě momentů už kotouč poskakoval nebezpečně blízko brankové čáry, ale brankář Havlíčkova Brodu jej pokaždé dokázal zkrotit.

Hosté pak vytěžili z minima maximum a vždy ve správnou chvíli využili mezery v šumperské defenzivě. Po čtyřiceti minutách tak měli Draci na kontě tříbrankové manko.

„To, že nedáme góly je věc druhá, mně ale prostě vadí, že neplníme to, co máme. Kluci bojují, to je fajn, nicméně chybí tam nějaká ta osobní odhodlanost, udělat něco na sebe, respektive nějakým způsobem trošku vyčnívat. A přesilovky asi ani nebudu komentovat. Věnovali jsme tomu teď dva celé tréninky a i přesto to je strašné,“ dodal zklamaně Tomáš Sedlák.

Teprve až v 57. minutě odčaroval kouzlo brankáře hostů Adam Polách, na případný obrat však už bylo příliš pozdě, nepomohla ani závěrečná power play.

V samotném závěru všem divákům ve ŠKODA aréně poté zatrnulo, když na tribuně zkolabovala jedna z fanynek a duel musel být krátce přerušen.

Naštěstí se mladou dívku po chvíli podařilo probrat a za pomoci okolních diváků byla odvedena ven z haly na čerstvý vzduch.

Draci Pars Šumperk – BK Havlíčkův Brod 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 57. Polách (Horký, Scheuter) – 16. Kerber (Voříšek, Vacík), 23. Havlát (Vacík, Pártl), 38. Voříšek (Bureš, Dymák). Rozhodčí: Held – Bubela, Bezděk. Vyloučení: 0:5, bez využití. Diváci: 987.

Šumperk: Irgl – Dudycha, Skopal, Rutar, Minařík, Kubíček, Plhal – Jaroš, Šišolák, Vachutka – Horký, Polách, Scheuter – Tarnoczy, Nilsson, Danielčák. Trenér: Tomáš Sedlák.

Havlíčkův Brod: Č. Novák – J. Novák, Dvořák, Vacík, Kerber, Kutlvašr, Benák – Tecl, Valášek, Košťál – Havlát, Pártl, Kopic – Bureš, Dymák, Voříšek. Trenér: Aleš Kraučuk.