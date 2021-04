Další starty však přidá v novém působišti, neboť se z kabiny Zubrů přesunul ke krajskému rivalovi do Šumperku.

Společně s novými spoluhráči poté bude usilovat, aby se mužstvo z podhůří Jeseníků posunulo z prvoligového suterénu do vyšších pater tabulky.

Kdo vás oslovil ohledně působení u Draků?

Ozval se mi trenér Janeček s tím, že hledají do Šumperku gólmana a měl by o mě zájem. Věřím, že tohle angažmá pro mě bude dobrá cesta.

Asi tedy předpokládáte, že v Šumperku dostanete daleko více času na ledě, neboť v Přerově byla letos mezi gólmany opravdu veliká konkurence. Za Zubry si kromě vás zachytali ještě Kacetl, Petrásek, Klimeš, Dvořák, Postava a Huf.

Přerov je známý tím, že pokaždé má kvalitní sestavu brankářů. Letos se to navíc sešlo tak, že ještě přišel z brněnské Komety zkušený Ondřej Kacetl, což je nadstandardní hráč a bylo jasné, že bude hodně chytat. Věřím, že v Šumperku dostanu o hodně víc prostoru než v Přerově.

Nastoupil jste jen do sedmi zápasů, ale zase z toho bylo šest výher, což je docela povzbudivá bilance, co říkáte?

Je to tak. V Přerově to pro mě byl letos první rok v Chance lize. Navíc když jsem odchytal úvodní výhru, dalo mi to určitou jistotu a klid do dalších bojů. Jsem taky rád, že byla možnost absolvovat utkání v řadě a by jsem tedy v nějakém zápasovém rytmu a dařilo se, což ale samozřejmě byla zásluha a společná práce celého týmu. Byla radost za takovým mužstvem chytat.

Premiéra přišla proti Kladnu, kdy jste v rozehraném zápase vystřídal zraněného Klimeše. Tomu se říká opravdu křest ohněm.

Je docela zajímavé, že právě před tímto zápasem si kluci v Přerově ze mě utahovali, že už bych mohl konečně naskočit. Na mistrovský zápas jsem čekal tři měsíce. Paradoxně jsem se dostal do brány vinou zranění svého parťáka, ale tak to někdy chodí. Někdy je možná lepší, když vás takto hodí rovnou do vody, než kdyby se musel člověk na utkání připravovat s tím, že prožije premiéru, moc o tom přemýšlel a pak to může dopadnout špatně. Tohle byl možná nejlepší možný start (úsměv).

Snažil jste se v Přerově jako nováček okoukat něco od svých zkušenějších kolegů?

Určitě. Kacetl, Petrásek nebo Klimeš jsou gólmani, kteří už toho mají hodně odchytáno v extralize i první lize. Byla radost s nimi spolupracovat během tréninků, všechno to jsou navíc super kluci. Dřív jsem je sledoval v televizi, proto si vážím toho, že teď jsem se s nimi potkal přímo na ledě. Pro mě každopádně velké pozitivum.

Jak celkově hodnotíte rok v Přerově?

Letos jsme měli vysoké ambice a vypadnout hned ve čtvrtfinále bylo velké zklamání. Poruba ale byla lepší a měla asi i více štěstí. Navíc v základní části se nám povedlo otočit řadu zápasů, které jsme už prohrávali třeba o tři góly, což se nám ve vyřazovacích bojích nedařilo. Celkově ale hodnotím letošní sezónu ze svého pohledu kladně. Byla pro mě úžasnou školou a dostal jsem se zase o stupeň výš. Vážím si, že mě Přerov dal šanci nakouknout do Chance ligy, přestože těch zápasů nebylo tolik. Jako gólmani jsme pak všichni společně pracovali perfektně a navzájem se doplňovali.

Z Přerova se vám podařilo nakouknout i do extraligy jako náhradník při zranění gólmanů ve Zlíně. Jak vzpomínáte na tuto anabázi?

Bylo to hodně nečekané, jen chvíli před koncem přestupového období. Zlínu se tehdy zranil brankář Huf a ukázali na mě. Normálně jsem přišel na trénink do Přerova, kde mi manažer Pavel Hanák řekl, že pojedu jako dvojka do Zlína. Nejdřív jsem si myslel, že se jedná o nějaký vtípek, ale potom jsem se to samé dozvěděl i od našich trenérů. Opravdu jsem něco takového nečekal. Ale bylo to jen na skok. Absolvoval jsem ve Zlíně předzápasové dopolední rozbruslení a potom jel s týmem na utkání do Hradce Králové, ale i tak to byl zážitek. A jen doufám, že to nebylo poslední nakouknutí do nejvyšší soutěže (úsměv).

Teď na vás čeká v Šumperku tuhý boj o záchranu v Chance lize, na výkonech gólmanů bude hodně záležet. Nebojíte se velkého tlaku?

Myslím si, že jsem na něj připravený. Pokud bych měl strach, tak si do branky ani nemohu stoupnout. Podle toho jak pan Velčovský skládá mužstvo, tak to se záchranou myslí opravdu vážně. A také trenér Janeček tomu dá svoje, dokáže tým vybičovat k co nejlepším výsledkům. Ale určitě nás čeká nesmírně těžká sezóna, kdy bude padat až pět mužstev, doslova šibeniční. Systém je takový, že buď spadnete nebo vás čeká play off. Doufám, že zvládneme tu druhou variantu.

Draci vsadili na mladé gólmany. Budete mít ambici chytat a posouvat se v kariéře, navzájem se motivovat, to může být výhoda.

Asi ano. Pokud se podíváte do Chance ligy, tak plno klubů má mladé brankáře, na které spoléhá. Podívejte se třeba na Žukova v Jihlavě nebo na vsetínského Málka.

Znáte se se svým novým kolegou Vojtěchem Mokrym?

Zatím jsme se týmově ani proti sobě nepotkali, ale věřím, že spolu budeme vycházet v pohodě a jeden druhého posouvat dál a motivovat se.

Co říkáte na nově se tvořící tým Draků?

Věřím, že všichni kluci, co postupně přicházejí, budou mít stejně velkou motivaci jako já, zachránit Šumperk v Chance lize. Nebudeme chtít hrát druhé housle. Tým Draků zatím vypadá zajímavě. Jsem zvědavý na jeho finální podobu, a až se se všemi kluky poznám. Už abychom byli na ledě (úsměv).

Šumperk pro vás není úplnou neznámou. Draky pamatujete už ze druhé ligy, chytal jste tady vypjaté zápasy za Havlíčkův Brod. Jak vzpomínáte na tehdejší emotivní boje.

Vzpomínám na ně moc rád, s Draky to byl vždy kvalitní hokej. Každé utkání proti Šumperku tenkrát bylo jako play off a upřímně řečeno, já si právě takové vypjaté a vyhecované duely užívám asi nejvíc. Doufám, že v novém ročníku budou moct zase diváci na hokej, protože zaplněné tribuny zápasům dávají úplně jiný náboj. Bouřlivá atmosféra mě dokáže vyhecovat k maximálnímu výkonu.

Vaše kariéra má vzestupnou tendenci. Jaký je váš hokejový cíl?

Popravdě dlouhodobé cíle si raději nedávám. Někdy vás na té cestě může vykolejit i maličkost, která se vám nepovede. Jsem rád, že moje kariéra jde zatím nahoru. Chci, abych měl v Šumperku co největší zápasové vytížení a hráli jsme s Draky ve vyšších patrech tabulky.