Na Lapači si hosté dokázali postupně vypracovat tříbrankový náskok, Valaši se však během třetí části dotáhli na rozdíl gólu. Definitivně poté Šumperk zpečetil výhru až střelou do opuštěné klece při vsetínské power-play.

Naopak v neděli doma s Brnem museli hokejisté Šumperku obracet nepříznivé skóre, kdy prohrávali již 0:2. Čtyřmi zásahy v řadě ale převážili výsledek na svou stranu. Jihomoravané dokázali v závěru už pouze snížit.

Petr Rutar (trenér juniorů HK MD Šumperk): „Po zkušenostech z minulého víkendu, kdy jsme sice měli více ze hry, ale dvakrát prohráli, jsme se snažili tentokrát daleko lépe nachystat. Bohužel nás postihla marodka, kdy nám chyběla pětice útočníků ze základu a ve Vsetíně tak hráli pouze ve třinácti lidech. Soupeř nás trochu podcenil, když první zápas u nás v polovině září s přehledem vyhrál. Za obětavý výkon jsme si však teď výhru zasloužili my. V domácím utkání s Brnem jsme zase ukázali, že nám hra Warriorsu vůbec nesedí. Je to takový trochu neukázněný celek a tímto pak zcela rozbije tempo hry. Naši hráči se tak mnohdy soustředili spíše na provokace soupeře. Proto jsme spokojení, že jsme nakonec tohle střetnutí zvládli, i když to nebylo vůbec jednoduché. Konečně se nám jednou podařilo otočit zápas z nepříznivého stavu. Za důležité body jsme rádi, protože chceme být v tabulce ligy juniorů do třetího místa.“

VHK ROBE Vsetín – HK Mladí Draci Šumperk 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 41. Bachánek (Broža, Houser), 52. Vrána (Sýkora, Bachánek) – 5. Polách (Blaháček), 19. Tomiczek (Sedláček, Šotkovský), 39. Šotkovský (Ševčík, Tomiczek), 60. Polách.

Šumperk: Ryšavý – Minařík, Blaháček, Koutecký, Netolický, Křivohlávek, Sedláček – Šembera, Šucha, Šotkovský, Tomiczek, Ševčík, Fibigr, Polách. Trenéři: Petr Rutar a Ivan Alka.

HK Mladí Draci Šumperk – HCM Warriors Brno 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 33. Ševčík (Blaháček), 42. Šucha (Netolický), 47. Křivohlávek (Polách, Tomiczek), 53. Tomiczek (Sedláček, Křivohlávek) – 5. Toman (Heinrich), 27. Toman (Kelbl), 56. Orsech (Toman).

Šumperk: Bielecký – Cekr, Blaháček, Koutecký, Netolický, Minařík, Křivohlávek, Sedláček – Plhal, Tomiczek, Šotkovský, Šucha, Ševčík, Šembera, Polách. Trenéři: Petr Rutar a Ivan Alka.