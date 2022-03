Skvělý start do play up! Asper vyhrál s Pískem oba domácí zápasy

Barážová bilance padesát na padesát

Ve zlaté éře Draků na sklonku devadesátých let byl právě Slovan jedním z jejich soupeřů v památné baráži o účast v 1. lize. Skupina čtyř týmů hrála každý s každým o dvě postupová místa.

Tehdy v sezóně 1998/1999 vyhrál Šumperk na ústeckém ledě 3:1 a v domácí odvetě, kterou sledoval po střechu našlapaný zimní stadión, uspěl výsledkem 5:3 a již kolo před koncem si tak vybojoval historický postup do naší druhé nejvyšší soutěže. Záchranu pak slavila brněnská Kometa.

O rok později se však již celek z podhůří Jeseníků nacházel ve zcela odlišné situaci a jako poslední tým tehdejší 1. DZ ligy musel svou prvoligovou příslušnost obhajovat až v baráži, jenž se hrála stejným systémem jako před rokem.

A jeho protivníkem ve čtyřčlenné skupině byli znovu hokejisté ze severu Čech, kteří podruhé v řadě usilovali o postup a tentokrát už byli úspěšní.

V obou zápasech proti Šumperku poté Ústí nad Labem jasně vyhrálo, doma 8:2 a na ledě Draků potom 6:2.

Nutno však dodat, že v tomto zápase již o nic nešlo, když domácí byli zachránění a hosté naopak měli jistotu postupu v kapse. Do třetice se následující sezónu oba protivníci střetli v 1. lize ve skupině o udržení.

Play down na čtyři vítězství

Za nové éry klubového šéfa Vladimíra Velčovského se poté Šumperk s Ústím v závěrečných bojích 1. ligy potkal ještě dvakrát, také ve skupině o udržení. Naposledy během ročníku 2013/2014.

Nyní budou Draci čelit Severočechům v rámci série play down na čtyři vítězství. Poražený rovnou sestupuje, vítěze ještě čeká baráž proti nejlepšímu celku 2. ligy, kde mezi favority právě probíhajícího play off patří hlavně Tábor a Letňany.

Drakům by mohlo hrát do karet, že ve třech letošních zápasech proti Ústí v základní části Chance ligy pokaždé zabodovali. Dvakrát vyhráli v základní hrací době (2:1 a 6:2) a jednou padli v prodloužení (1:2). Ale je jasné, že play down bude úplně jiná soutěž.

Do startu klíčové fáze této sezóny navíc budou muset trenéři Draků u hráčů zapracovat na psychice a tým zase naladit do herní pohody, neboť závěr základní části se vůbec nepovedl.

Šumperk do poslední chvíle bojoval o jistotu, jenže poslední tři ligové zápasy prohrál a k tomu v nich dal pouhé dva góly. A taková (ne)produktivita by nyní rozhodně nestačila…

Program zápasů play down:

Ústí – Šumperk (středa 9. března)

Ústí – Šumperk (čtvrtek 10. března)

Šumperk – Ústí (neděle 13. března)

Šumperk – Ústí (pondělí 14. března)

Ústí – Šumperk (čtvrtek 17. března)

Šumperk – Ústí (neděle 20. března)

Ústí – Šumperk (středa 23. března)

Víkendové zápasy se hrají v 17 hodin, ve všední dny se začíná o hodinu později