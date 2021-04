„Jsem rád mezi tou bandou kluků a že jsem se s nimi konečně potkal. Dlouho jsem se s nimi neviděl,“ pochvaloval si v rozhovoru pro Hokej.cz Stanislav Svozil.

Právě obránce brněnské Komety bude jedním z největších tahounů českého týmu. V jednom ročníku si navíc zahraje už druhé mistrovství světa, nechyběl totiž na šampionátu dvacítek v Edmontonu.

Osmnáctka strávila čtyři týdny na kempu v Litoměřicích, od 22. března pak trénovala ve Vyškově, odkud v pondělí vyrazí k přesunu do amerického Dallasu. Ještě před startem šampionátu odehrají čeští mladíci přípravné utkání se Švýcarskem (24. dubna), v pondělí 26. dubna pak vstoupí do turnaje utkáním s Německem. Následovat budou duely s Finskem (29. dubna), USA (30. dubna) a Ruskem (1. května).

„Dá se říct, že tam jedeme jako outsideři. Třeba to pro nás bude výhoda, že budeme moci překvapit. Co nejlíp se na to nachystáme a o to překvapení se pokusíme,“ slíbil Stanislav Svozil.