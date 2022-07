„Já to samozřejmě vítám. Každá taková akce pro děti má smysl. Vím, že většinu kluků tady hokej moc nezajímá, ale alespoň se díky tomu dozví i něco jiného, než co přijímají dennodenně. Jsem tedy rád, že jsem se dnešního večera moc skrz kamarády zúčastnit. I pro mě to byl příjemně strávený večer," řekl na účet Olomoucké fotbalové školy třicetiletý rodák ze Zlína a aktuálně útočník olomouckých Kohoutů.

Volno pouze na papíře

Hanákům v tomto týdnu skončí suchá část letní přípravy a před výjezdem na led budou mít dvoutýdenní pauzu. Jak tento borec hodnotí již téměř uplynulé nejméně oblíbené období každého hráče?

„Hodnotím to pozitivně. Sice se místy jednalo o skutečný dril, ale to k tomu patří. A volno teď sice máme, ale pouze na papíře. Většina z nás se stejně připravuje, protože lehnout si na dva týdny a nic nedělat by skutečně nedávalo žádný smysl. Za volno jsem tedy rád, ale pokračovat budu stále víceméně stejně," prozradil.

FOTO: Nejdelší špageta či bezhlavý šváb. Beseda se sportovci poučila i pobavila

Kondičního trenéra znám již tři roky

Tato příprava byla pro olomoucký klub v jedné věci skutečně přelomová. Poprvé ji totiž vedl profesionální kondiční trenér, kterým je Petr Nátěsta. Konkrétně pro Jana Káňu se však o žádné nóvum nejednalo.

„Petr je zrovna kondiční trenér, se kterým se já osobně připravuji už poslední tři roky. A myslím si, že to, že začal pracovat pro náš klub, je výborná zpráva pro všechny. Příprava má teď úplně jinou koncepci a věřím, že všichni budou po jejím konci o jeden až dva stupně výš než na jejím začátku," doufá.

A jak už se těší, až konečně obuje brusle a vyjede poprvé na led? „Těším se na to už strašně moc. Shodou okolností jsem dnes byl na ledě ve Vyškově, kde byl také dětský kemp. Byly to děti z prvních a druhých tříd a dost mě to bavilo," říká.

Každý soupeř má svůj smysl

Venku už je také seznam přípravných zápasů. Kohouti se během nich dvakrát střetnou s Vítkovicemi, dvakrát s brněnskou Kometou, dvakrát s Trenčínem a po jednom zápase si Tomajkovi svěřenci střihnou s Třincem a Košicemi.

„Viděl jsem to nedávno. Myslím, že je to poskládáno dobře. Všichni soupeři mají v rámci celku svůj smysl. My se na to samozřejmě těšíme. Složení v přípravě bývá často odlišné, a tak jsem zvědavý, v jakých sestavách budou týmy proti nám nastupovat," hodnotí osmizápasovou porci, která ho a jeho spoluhráče už poměrně brzy čeká.

Přehledně: Mora zná program přípravy

Za tuto šanci jsem velice šťastný

Minulá sezona, ve které nakonec Hanáci vypadli v předkole s Vítkovicemi, byla pro Jana Káňu speciální tím, že v ní nastupoval v jedné lajně s českou hokejovou megastar Davidem Krejčím.

„Za tuto šanci jsem byl velice šťastný a dá se říci, že jsem si díky tomu užíval nejen každý zápas, ale i každé střídání. Také jsem se snažil od něj co nejvíce věcí pochytit. Co se týče hry, tak měl každý detail vybroušený až do té nejvyšší úroveň. Určitě mi to pomohlo i do dalších let. Zkrátka, byl to skutečný zážitek," zavzpomínal a dodal: „A samozřejmě, člověk chce být na ledě svému spoluhráči dobrým parťákem, takže jsem se po celý rok snažil hrát co nejlépe."

Davida přemlouváme, ale to je život

Nyní se ale mluví o tom, že by se slavný hokejista mohl ještě vrátit zpět do kádru Bostonu Bruins. Jak by to nejen Káňa, ale i celý olomoucký klub snášel? „To je holt život, hráči se střídají. I když je pravda, že David není jenom hráč. Je to hvězda a je obrovský rozdíl ho v týmu mít a nemít," konstatoval.

„Myslím si ale, že náš tým je dostatečně zkušený a i bez něj by dokázal ty zápasy urvat. Třeba alespoň bojovností a poctivým dohráváním všech situací. Tím ale neříkám, že bychom ho nepřemlouvali, aby zůstal," pokračoval.

„David sám nám ale řekl, že se rozhodne až po dovolené. Je tam spousta aspektů, které musí řešit. A kdyby odešel a někdy v průběhu se vrátil, byli bychom také moc šťastní," dodal ještě k tomuto tématu.

Olomoucko zbrojí dál! Z Ostravy přichází Heinzl, z Bazileje zase Američan Cooper

Osobní ambice nemám, na dovolenou nepojedu

A má třicetiletý střelec nějaké osobní ambice do nadcházející sezony, která už pro něj bude dvanáctá v pořadí mezi českou elitou? „Osobní ambice nemám. Chci odehrát co nejvíce zápasů bez zranění a samozřejmě chci, ať se daří týmu a nemusíme se stresovat někde na chvostu tabulky. Doufám tedy, že tomu bude odpovídat přístup všech a z našich výkonů nebudeme mít radost pouze my samotní, ale i fanoušci," přeje si.

A na závěr nemohlo přijít jiné téma, než aktuální léto a dovolená. „Nikam nepojedu. Maximálně na takové kratší výlety tady po Česku. S malou ještě nějaké delší trasy riskovat nechci. Je ale fajn mít radost i z maličkostí," uzavřel Jan Káňa.