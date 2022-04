Davy fanoušků po skončení zápasu přímo na ledě s hráči slavili tak bouřlivě, jako kdyby Šumperk vybojoval mistrovský titul.

„To co tady na konci vypuklo, je opravdu něco neskutečného. Neuvěřitelné, jak nás lidi hnali dopředu a nejen v tomto dnešním zápase. Jim patří obrovský dík, že jsme sezónu zvládli,“ nešetřil superlativy na adresu diváků během pozápasových oslav útočník Daniel Vachutka, jeden z místních odchovanců v letošním mužstvu, které po čtrnáctém místě ze základní části muselo prvoligovou příslušnost složitě obhajovat.

Nejprve v sérii play down proti Ústí nad Labem, pak téměř měsíc čekat a následně absolvovat nevyzpytatelnou baráž s Táborem, nejlepším celkem ze 2. ligy.

„Už jsme byli z toho náročného programu opravdu rozsekaní, ale dokázali jsme se semknout, abychom pro Šumperk tu soutěž udrželi,“ prozradil dále forvard s třiadvacítkou na dresu.

V letošní extrémně vyrovnané Chance lize mohli však Draci dlouho pomýšlet dokonce na účast ve vyřazovacích bojích, které jim nakonec těsně unikly.

Hrdina Draků Mokry: Strašná úleva po dlouhé sezoně. Zůstane v Šumperku?

„Z toho jsme byli hodně zklamaní, chybělo nám jen pár bodů, bohužel takový je někdy hokej. Ale teď si prostě užíváme, že jsme se zachránili. Letos tady byla fakt skvělá parta, táhli jsme za jeden provaz a myslím si, že právě v baráži jsme tohle potvrdili,“ dodal Daniel Vachutka.

V rozhodujících chvílích poté museli šumperští hokejisté bojovat nejen s houževnatým soupeřem z jihu Čech. Své by o tom mohl vyprávět i Denis Kindl, jenž ve dvou duelech na ledě Tábora chyběl.

„Jsem rád za kluky a hrdý na tento tým, protože teď už mohu říct, co se nám v baráži přihodilo. Dostali jsme střevní virózu, někteří zvraceli ještě teď ráno a přesto šli hrát. Celkově to byla těžká série. Asi jsme ji neodehráli úplně dobře, ale výsledek odpovídá tomu, co jsme chtěli, tedy záchrana, takže jsme spokojení,“ prozradil jeden z hlavních tahounů šumperských hokejistů.

„V základní části jsme posbírali docela dost bodů, ale tu sezónu jsme hráli tak nahoru dolů, třikrát jsme vyhráli a potom zase třikrát prohráli, prostě předváděli nevyrovnané výkony, což nás asi stálo možnost, abychom zabojovali o play off nebo se alespoň v klidu zachránili,“ ohlédl se následně za letošní základní částí Denis Kindl.

„Celkově ale můžeme letošní sezónu hodnotit jako úspěšnou, zvládli jsme dvě náročné série o život, Šumperk jako hokejový klub se posunul a já jenom doufám, že bude nadále na čem stavět,“ doplnil závěrem kapitán Draků.

Cesta byla trnitá, ale cíl jsme splnili, říká kouč Draků Martin Janeček