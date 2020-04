V ambiciózním a našlapaném šumperském týmu pak rozhodně nebyl jen do počtu. Většinu ročníku strávil ve třetí formaci a svými výkony na ledě nezklamal.

Za Šumperk odehrál v základní části 2. ligy dohromady 37 utkání s bilancí 13 bodů (5+8). Kromě toho byl i jednou z opor juniorky Mladých Draků v extralize.

Možná by se dokonce dal označit za největší překvapení úspěšné sezóny, když se coby hráč juniorského věku stal pevným článkem základní sestavy mužů.

Jak po sportovní stránce hodnotíte uplynulý ročník?

Byl to super rok, s nímž mohu být spokojený. Dokázal jsem se udržet v kádru mužů, odehrál celou sezónu a herně se dařilo mně i celému týmu, měli jsme výborné podmínky i skvělou partu, což jsou zkušenosti k nezaplacení. Škoda toho závěru, kdy musela být sezóna předčasně ukončena.

Trenér Martin Janeček se nebojí dát šanci mladým a perspektivním hokejistům. Věřil jste během letní přípravy, že si nakonec vybojujete místo v základní sestavě Draků?

Příprava se mi docela vydařila a ke konci už jsem trochu tušil, že by to mohlo vyjít. Navíc nás mladých kluků z juniorky tam bylo v kádru víc, třeba Dalibor Venouš, Jakub Plhal nebo David Haluza. Ale je pravda, že já potom dostal nejvíc prostoru a za tuto šanci jsem nesmírně rád.

Pomohla vám přítomnost vašich vrstevníků v týmu? Asi by bylo o trochu složitější zůstat v kádru jako jediný junior.

To je pravda. Alespoň jsem se tolik nebál (úsměv). Určitě bylo fajn, že v mužstvu figurovalo i několik dalších mladých kluků.

Jak vás brali ti starší a zkušenější spoluhráči, konkrétně třeba Tomáš Sedlák, Jan Milfait nebo Marek Peksa?Vedle Tomáše Sedláka jsem zrovna seděl v šatně, takže jsme se spolu docela často bavili. Jinak všichni kluci v kabině byli v pohodě, vycházíme mezi sebou dobře a přijali mě i ostatní kluky z juniorky bez problémů. Jak jsem už říkal, parta byla výborná a nikdo si určitě nehrál, že by byl něco víc. Na začátku jsem měl z přechodu do mužů malinko strach, ale nakonec zbytečně. Ti starší se vám často snažili pomoct a poradit, což je parádní.

Během marodky vás trenér dokonce nasadil mezi zkušené hráče do první formace.

Tohle byl pro mě parádní zážitek. Tehdy myslím vypadl kvůli nemoci Daniel Vachutka a já šel místo něj. Ale kluci z lajny mě podpořili a moc mi pomohli, abych nebyl nervózní.

Jinak byl vaším stanovištěm v průběhu sezóny vesměs třetí útok, dal jste pět gólů. Na který nejraději vzpomínáte?

Asi na trefu z Hodonína, když jsme tam vyhráli 9:2. Bylo to ještě v první třetině a pomohl jsem k tomu, že jsme si vytvořili rozhodující náskok.

Draci vyhráli základní část s obrovským náskokem. Asi je obrovské zklamání, že takto rozjetá sezóna kvůli koronavirové krizi předčasně skončila.

Všechny nás to nesmírně mrzí, protože jsme měli ty nejvyšší ambice. Každý z nás byl natěšený na atmosféru vyřazovacích bojů, prostě zažít úspěch přímo na ledě před plným stadiónem.

Jágr? V pohodě kluk

Dařilo se vám i s juniorkou. Šumperk nakonec došel do semifinále, kde měl nastoupit proti Havířovu. I tady ale přišla stopka kvůli nouzovému stavu. Takže pro vás osobně taková dvojitá smůla…

Před sezónou jsme měli cíl, abychom se zachránili. Je super, že se to povedlo. Ze čtvrtého místa jsme pak postoupili do vyřazovacích bojů. Ve čtvrtfinále jsme vyřadili Kralupy a byli nažhavení také na Havířov, přestože se nám proti němu v základní části vůbec nedařilo. Ale play off je jiná soutěž, byli jsme v kompletní sestavě a věřili, že tohoto soupeře můžeme potrápit. Škoda, že jsme k tomu nedostali příležitost.

Vrátím se do minulosti. Před pár lety v žákovské kategorii jste měl možnost se na kempu v Kladně potkat na ledě s legendou našeho a světového hokeje Jaromírem Jágrem. Jak vzpomínáte na tohle setkání?

Byla to výborná zkušenost, těch slavných hráčů tam tenkrát bylo víc, třeba ještě Tomáš Plekanec. Moc rád vzpomínám, že jsem s nimi mohl být společně na ledě, pomáhali nám během tréninků, zkrátka zážitek na celý život.

Jak na vás zapůsobil třeba právě Jaromír Jágr?

Je to velký sympaťák, pořád se směje, samá srandička, prostě v pohodě kluk (úsměv).

Sledoval jste jeho výkony v letošním ročníku extraligy, kdy i ve 48 letech stále ukazoval svou výjimečnost?

Určitě. Myslím, že ho sledoval každý fanoušek hokeje. Sice Kladno nakonec spadlo, ale Jágr tam odvedl neskutečný kus práce.

Zpět k současné situaci. Jak trávíte čas v karanténě?

Posiluji, chodím ven se psem, nebo trávím čas na zahradě. Občas si něco napíšeme se spoluhráči v rámci skupiny na facebooku.