„Je to opravdu hodně zvláštní. V obou případech jsem vyhrál, jednou proti Šumperku a podruhé s ním,“ pousmál se forvard, jenž minulý rok na druholigové úrovni vypomáhal Valašskému Meziříčí.

Nyní by měl být do konce sezóny k dispozici Drakům, s nimiž při své premiéře absolvoval doslova šílený zápas s Hodonínem.

Právě Tarnoczy se následně čtrnáct vteřin před koncem sobotní bitvy podílel asistencí na rozdílové brance Draků, kterou v té chvíli asi všichni už považovali za vítěznou.

Jihomoravané přesto stačili ještě v čase 59:54 vyrovnat a Šumperk nakonec musel až v prodloužení zachraňovat výhru 5:4.

„Hodonín byl opravdu těžký soupeř a zejména na začátku na nás doslova vletěl, první třetinu jsme s jejich hrou měli problém. Od druhé části se ale náš výkon zvedl a hlavně třetí dějství jsme příkladně odmakali, je obrovská škoda toho gólu, který jsme na konci inkasovali. Naštěstí v prodloužení jsme byli šťastnější,“ hodnotil své úvodní vystoupení v šumperském dresu Patrik Tarnoczy.

Podobně hektický závěr však není letos pro mladého útočníka novinkou. Obdobnou situaci zažil nedávno za Přerov v Chance lize.

„Bylo to na ledě Zlína, kdy se nám snad sekundu před koncem podařilo vyrovnat a následně jsme uspěli v prodloužení,“ zavzpomínal hráč, jenž si hned ve svém úvodním klání za Šumperk připsal přihrávku.

„Tadeáš Jaroš mi zpoza brány dal puk vpravo na mantinel, hned jsem kotouč poslal nahoru na Martina Pěnčíka, protože tam byl sám. Hosté se však k němu stáhli, tak to poslal na Daniela Vachutku, který trefil přesně. Byla chvilka před koncem a řekli jsme si, že všechno musí jít na bránu a naštěstí to tam padlo,“ popsal (málem) rozhodující situaci sobotního klání Patrik Tarnoczy.

Coby posila ze Chance ligy zaujal místo na křídle druhého útoku a na ledě dostal poměrně dost prostoru, chodil i na přesilovky.

„Vytížení bylo opravdu velké, za což jsem rád. I když to bylo náročné, na ledě jsem byl skoro pořád. Určitě jsem rád, že jsem mohl pomoct, utkání jsem si moc užil,“ prozradil s úsměvem přerovský mladík, který se v šumperském dresu objevil možná trochu překvapivě, neboť doposud o patro níž vypomáhal Novému Jičínu.

„Ve čtvrtek mi volal trenér Sedlák i šéf klubu pan Velčovský s tím, že mají o mě zájem. A po jednání s Přerovem i Novým Jičínem došlo k dohodě. V Šumperku bych měl mít daleko větší herní vytížení. Hodně v tom hrál roli i kouč Přerova Mikeska, který před nedávnem vedl právě Draky,“ okomentoval svůj přesun do Šumperku Patrik Tarnoczy.

„Měl bych tady být do konce sezóny, ale nesmím vynechat žádný zápas, abych stihl odehrát za Draky čtrnáct utkání a potom tak mohl naskočit i do play off,“ doplnil útočník Zubrů.

S příchodem do podhůří Jeseníků poté nezamířil do neznámého prostředí. Zdejší stadión pamatuje ještě z dorosteneckých let coby hráč Přerova. A v současném kádru Draků najde hned několik kamarádů.

„Nejlépe znám Kubu Horkého, s tím jsem hrál za juniory v Olomouci, s Kubou Müllerem jsme pak na skills kempech trénovali děti. Do Přerova na tréninky chodí vypomáhat brankář Milan Ryšavý a delší dobu znám i Martina Pěnčíka,“ nastínil závěrem Patrik Tarnoczy.