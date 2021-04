„Nevím, na co ostatní čekají. Legislativa mi to umožňuje,“ říká Vladimír Velčovský, ředitel šumperského klubu. A posily jsou zvučné – jen namátkou útočná esa Lukáš Žálčík s Denisem Kindlem či obránce Tomáš Drtil. Přesto všechno se chtějí Draci držet nohama na zemi, to znamená hlavně se vyhnout posledním pěti místům tabulky.

Jak zdárně se vám daří odškrtávat v seznamu vytipovaných posil?

Je to asi tak jako v životě – nic není na sto procent. U některých hráčů to bylo pouze mé zbožné přání. Některé plánované akvizice nám nevyšly, ale řekněme, že z nějakých osmdesáti procent to vyšlo podle našich představ, za což jsme rádi.

Na soupisce je hodně šumperských odchovanců. Byl to cíl?

Ano, to byla moje priorita – stáhnout do Šumperka hráče, kteří se tu takzvaně naučili bruslit. Oni samozřejmě v útlém věku, dejme tomu v dorostu, odešli někam jinam a patří někomu jinému – například Žálčík Spartě Praha, Kindl Třinci, Rutar Olomouci… ale tady mají pořád nějaké spády, bydlí tu nebo tady mají rodinné vazby. Prioritně jsem tedy chtěl tyto hráče, kteří mají vztah k Šumperku a celému regionu. No a potom se dívat dál.

Kádr z minulé sezoně se za Šumperk nebil tak, jak byste si představoval? Proto tolik odchovanců?

Částečně ano, ale šlo také o kvalitu, která i u těch místních byla horší. Při pohledu na soupisku vidíte, že podepisuji šumperské odchovance, kteří už mají první ligu a extraligu za sebou, mají v nich stovky startů. Sledoval jsem tím tedy nejenom zvýšení vztahu k regionu, ale i zvýšení kvality.

Ukázala minulá sezona, že udělat široký řez kádrem bude nutnost?

Je to přesně tak a dosavadní kroky, které činíme společně s trenéry, to potvrzují. Ten řez je radikální, z předchozího kádru zůstane pouze sedm nebo osm hráčů, jinak je potřeba posílit. A to hlavně kvůli tomu, že je vyhlášený ten velký padák, sestoupit může až pět mužstev. Šumperk nechce spadnout a podle toho taky musel zareagovat.

Posily netradičně zveřejňujete už před začátkem května. Proč?

Protože legislativně mi v tom nic nebrání, smlouvy to umožňují. Nevím, na co čekají ostatní kluby. Možná je nějaký zaužívaný režim, nějaké status quo, že se s tím může jít ven nejdříve 1. května. Ale obecně… přece na svém webu si můžu zveřejnit, co chci. Záměr je takový, aby to různé další portály přebíraly, a taky tím chceme dát najevo – nejen veřejnosti, ale i potenciálním partnerům – že to s našimi cíli myslíme vážně. A musím říct, že se nám to vrací velmi pozitivně zpátky. Již teď je veřejnost informovaná a dychtivá po dalších změnách. Zároveň tím využíváme informační mezeru od posledního mistrovského utkání do 1. května, kdy to začnou zveřejňovat ostatní. Teď se pozitivně mluví o Šumperku… proč by to tak nemohlo být? Je to všechno dělané s nějakým cílem a neděláme nic, co by nám smlouvy a legislativa neumožňovaly.

Nezaznamenal jste i negativní reakce? Když jste oznámili příchod brankáře Martina Holíka z Přerova, sportovní manažer Zubrů k brzkému zveřejnění u vás na webu řekl, že to bylo nefér.

No, nefér… vůči komu? Hráč Holík byl v Přerově, skončila mu smlouva, Šumperk mu nabídl výhodný kontrakt, proto podepsal v Šumperku. Nevím, proč bych to nemohl zveřejnit. Opravdu nevím, vůči komu by to mělo být nefér. Přerov vůči hráči snad dodrží veškeré závazky… Nepotkal jsem se s žádnou negativní reakcí, maximálně jsem se potkal s reakcemi, které byly s otazníkem. Myšleno, proč jsem se k tomu tak rozhodl, stejně jako jste se ptal vy. Je to jednoduché, protože prostě mohu. Všechno je samozřejmě o dvoustranné dohodě, takže jak hráč, tak klub s tím souhlasíme a já bych neudělal nic proti vůli toho druhého smluvního partnera, tedy hráče, případně jeho agenta. Všechno děláme v konsenzu všech stran.

Když už jsme u brankářů, chtěl jste zkušeného gólmana, zatím ale máte na soupisce dva mladíky Martina Holíka a Vojtěcha Mokrého. Dá se tedy na tomto postu ještě očekávat posílení?

Ne, opak je pravdou. Na návrh trenérů jsem změnil názor, přišli s touto „mladou“ variantou, která na prvoligové scéně není obvyklá, nicméně věřím tomu, co mi říkají trenéři a oni jsou o tomto duu přesvědčení. Já zatím nemám důvod to zpochybňovat. Čas samozřejmě ukáže, jestli se jejich názor potvrdí. V momentě, že se to během přípravných utkání nepotvrdí, budu s tím z pozice majitele muset něco dělat. Pak bych se vrátil k původní myšlence – zkušený v kombinaci s mladým.

Už před několika týdny jste zmiňoval, že kádr bude dražší. Jak složité je v dnešní době shánět finanční prostředky?

Jde to ruku v ruce, kvalita něco stojí. Pokud chci lepší a kvalitnější hráče, musím je taky umět zaplatit. Minulá sezona byla samozřejmě drahá. Po dlouhé době pro nás byla prvoligová, byť zkrácená, na druhou stranu na zápasy nemohli chodit lidi, musely se dělat testy, a to jsou všechno statisícové pády, které vám v rozpočtu prostě chybí. A shánění peněz je čím dál horší. V porovnání s druhou ligou se na Chance ligu shání peníze samozřejmě o něco lépe, navíc s tou vizí zachránit se, udělat pro to všechno, obklopit se hráči se vztahem k regionu a fundovanými trenéry v čele s hlavním koučem (Martin Janeček), který tu zanechal postupovou a velmi pozitivní stopu… díky tomu všemu se vám odkrývají možnosti.

Jaká je tedy aktuální situace?

Všichni partneři zůstávají a téměř všichni navyšují, ale i tak to nebude stačit, musí přijít někdo zvenku. Řádově jde o sedmimístné číslo, a to je můj úkol, který musím zařídit. Řeším to intenzivně, abychom rozpočet naplnili. A tím, doufám, bude naplněn i hlavní cíl – nespadnout.

Není to malý cíl vzhledem k tomu, jaké hráče přivádíte?

Priorita je trvale se nepohybovat – zvlášť ne na konci sezony – na posledních pěti místech. Tabulka bude mít 17 mužstev a vyhnutí se posledním pěti pozicím znamená minimálně účast v předkole play-off, což v Šumperku nikdy nebylo. Ovšem všechno ostatní vyjímaje sestupu je třešnička na dortu. Ale jednu věc bych si hrozně přál..

Jakou?

Aby mohli v plné míře chodit na hokej lidi. Protože jakmile se bude hrát lepší hokej, bude chodit plný barák. Šumperk je hokejové město. Má to vazbu na celkovou náladu v klubu a podstatné je to i z hlediska ekonomiky klubu. Jde to ruku v ruce. Pravdou ale je, že jsem už zaslechl otázku, jestli ty cíle nechci přehodnotit, vzhledem k tomu, jak se ten kádr rýsuje. Ale ne, zůstaňme na zemi.

Kdy začíná tým suchou přípravu?

Začne možná jako vůbec první v republice už 5. května. Osm a půl týdne společná suchá příprava, následuje čtrnáctidenní volno, a pak další suchá příprava v rozsahu jednoho týdne. V závěru července se půjde na led a už se z něj nesleze. To, že začínáme tak brzy, je další důkaz, že do toho jdeme naplno. Začínáme včas, možná až netradičně brzy, ale prostě to nechceme podcenit. Snad se nám to pozitivně vrátí.