Odplata za zranění největší posily Zubrů Zdeňka Okála v minulém zápase? Nic takového, i když takové hlasy kolovaly mezi některými fanoušky. Na rozdíl od úterního utkání v MEO Aréně (výhra Přerova 2:1 po prodloužení) se nehrálo v rukavičkách a nasazení bylo i ve třetí třetině vysoké.

„Oba týmy určitě nechtěly třetí třetinu prohrát, bylo to lehce vyhrocenější, ale neřekl bych, že extrémní. Až možná poslední potyčka, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ dodal Krisl.

„Asi to opravdu mohlo dojít k tomu, že by se napětí stupňovalo dál,“ souhlasil s návrhem rozhodčích ukončit duel šumperský trenér Lukáš Majer. „Mrzí nás kvůli divákům, že jsme to nemohli dohrát do konce a pokusit se otočit skóre, ale v danou chvíli bylo nejrozumnější řešení raději ve hře nepokračovat,“ dodal.

„Třetí třetina už byla plná osobních potyček a s hokejem to nemělo moc společného. A po té velké rvačce jsme raději přistoupili k tomu, aby se utkání ukončilo. Pokračovat nemělo smysl, mohlo dojít ke zbytečným zraněním,“ přidal svůj pohled trenér Přerova Robert Svoboda.

Přerované si tak vyslechli tradiční: „Táhněte domů!“

Tohle krajské derby tak v nové sezoně Chance ligy, která startuje již 14. září, bude mít grády. Draci se poprvé se Zubry potkají doma 5. října.