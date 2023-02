„Je to skvělá jízda, jak dominuješ NHL tolik let,“ řekl například Brad Marchand. „Stále jsi můj nejoblíbenější spoluhráč,“ přidal se na adresu šestatřicetiletého nahrávače Milan Lucic.

Po videu, které sledoval David Krejčí po boků své manželky Naomi i obou dětí, došlo na předání pamětních předmětů. Jeden z nich předal šternberskému rodákovi Johnny Bucyk - legenda Bruins. Krejčí přebral také stříbrnou hokejku, což je tradice a získá ji každý hráč, který v NHL odehraje 1000 zápasů. Posledním darem byl obraz, na kterém byl sám Krejčí.

Samotný zápas si v hledišti užívali také rodiče Davida Krejčího. Český hokejista se sice nejprve do statistik utkání zapsal vyloučením za podražení. Ve druhé třetině ale asistoval u branky Davida Pastrňáka, kterým poslal Bruins do vedení 2:1 krásnou střelou do růžku branky Ottawy.

V závěrečném dějství ještě Pastrňák krásnou kličkou a zasunutím mezi nohy při svém úniku pečetil výhru 3:1. Dostal se tím na počet 41 branek a na nejlepšího střelce NHL McDavida ztrácí už jen jednu trefu.

Krejčí branku při slavnostním večeru nezaznamenal, přestože na své poměry často pálil. Bránu soupeře trefil hned pětkrát, což je druhý nejvyšší počin v sezoně.