Končila 59. minuta a o vítězi utkání bylo rozhodnuto. Mora vedla jasně 6:1, ale z ničeho nic propadl za Konrádova záda kotouč z banálního nahození. Žádná rána příklepem, ale skákající puk olomoucký gólman nezkrotil. Tohle si za rámeček určitě nedá. Na druhou stranu bylo pro svěřence Jana Tomajka lepší, že se to přihodilo v rozhodnutém zápase než při nějaké vyrovnané bitvě.

Navíc se není Konrádovi co divit, protože do té doby musel vytáhnout zákrok pouze proti dvanácti střelám z kladenských hokejek. A nutno říct, že žádná nebyla z kategorie extrémně těžkých a nepřišel ani nějaký závar, při kterém by Konrád musel třeba třikrát za sebou na zem. V permanenci tedy rozhodně nebyl.

Zdroj: Michal Muzikant

Ač jasná chyba brankáře, tak si z ní Braňo po vyhraném zápase dokázal udělat srandu. Při děkovačce před zaplněnou plecharénou vzal svoji lapačku a naznačoval, že je v ní díra (více na videu). U brány pod domácím kotlem ji následně zašil a věří, že v dalším zápase už nic podobného nenastane.

