„Je to opravdu výjimečná a velká událost pro olomoucký hokej, město Olomouc, celý region a celou extraligu. Je pro nás obrovským oceněním, že David upřednostnil návrat domů oproti setrvání v NHL,“ řekl na úvod generální manažer HC Olomouc Erik Fürst.

Krejčí, který v NHL strávil posledních 15 let, by se měl k mužstvu připojit v následujících dnech. „Dnes jsem byl poprvé v kabině pozdravit kluky a něco udělat v posilovně. Děláme všechno pro to, abych byl 10. září stoprocentně připraven do prvního zápasu, na který se moc těším,“ hlásil novinářům.

David Krejčí už má svůj dres… pic.twitter.com/U6YS2aWVc8 — Olomoucký deník - sport (@HanackeSport) August 23, 2021

Rodina rozhodla

Na dresu, který mu předal Jan Tomajko, bude mít Krejčí své číslo 46. To by mu jistě nabídli i jinde. A zájem byl v NHL i v Evropě. O tom, že se hvězdný centr skutečně vrátí domů na Hanou, padlo rozhodnutí na dovolené po sezoně.

„Potřeboval jsem si vyčistit hlavu. Chtěl bych poděkovat, že jste v posledních pár týdnech respektovali mé soukromí, protože to samozřejmě nebylo jednoduché. Ale jsem rád, že jsem tady a moc se těším, co tato sezona přinese,“ pronesl Krejčí.

„Táhlo mě to samozřejmě domů. Alternativ bylo docela dost, ale jak jsme to rozsekli, už to ze strany Olomouce byla docela rychlovka,“ popsal jednání.

Extraliga se tak dočká obrovské hvězdy. A minimálně na celou jednu sezonu. Žádný nečekaný návrat do Bostonu během ročníku se prý rozhodně nechystá.

„Bylo to na mně. Rozhodla rodina, abych byl doma. Boston je také takový můj domov, ale všude dobře, doma nejlíp, jak se říká. Hokejově jsem tady vyrůstal, chodil na základku. Hrál jsem tady do dorostu a chodil se dívat na áčko. Vždycky jsem chtěl za Olomouc hrát a teď se to konečně podařilo,“ prohlásil rodák ze Šternberku.

Zázemí? Jsem překvapen

Vítěz Stanley Cupu z roku 2011, finalista z let 2013 a 2019 si v zámoří splnil mety, na které dle vlastních slov sám nevěřil, že dosáhne. Některé cíle ale zůstávaly nezdolány, což se nyní mění.

„Už jak jsem byl malý, bylo mým snem hrát extraligu za Olomouc a reprezentovat. Takže si ty sny plním a rád bych ještě i reprezentoval. Člověk ale musí být zdravý a mít formu,“ zmínil bronzový medailista ze světového šampionátu 2012.

A co extraligová medaile? „Vykládat, že chceme vyhrát titul, to může každý. V prvé řadě je potřeba udělat play-off. Ze svých zkušeností to znám. První může klidně vyřadit posledního,“ naznačil, kam by Kohouty rád zkusil dotáhnout.

Prostředí olomoucké „plecharény“ dobře zná. „Kabina je novější, jsem příjemně překvapen,“ vyjádřil se krátce k zázemí.

V šatně už se potkal s několika známými tvářemi – exspolužákem Jiřím Ondruškem, Rostislavem Oleszem či Janem Švrčkem, se kterým dokonce dva roky bydlel v Třinci.

