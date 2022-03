„Máme to nějak nacvičené, ale zvedl jsem hlavu, a když jsem před sebou nikoho neviděl, zkusil jsem to. Jsem rád, že to vyšlo,“ popisoval svou rozhodující trefu muž, který má po třech zápasech na svém kontě bilanci 2+2.

Vítkovické kosí viróza, v akci i sanitka. Klub žádá o odklad, Olomouc nesouhlasí

Nedisciplinovanost vítkovických

Vítkovice Hanákům ale výhru skoro darovaly. V rozmezí minuty a 12 vteřin dvakrát faulovaly a musely do tří. „Je to naše velká nedisciplinovanost. A mrzí mě to o to víc, že je to od zkušených hráčů,“ kroutil hlavou vítkovický kouč Miloš Holaň.

Holaň: Nechtěli jsme z toho udělat frašku

Jeho mužstvo by nejraději v pondělí na Hanou ani neodjelo, viróza hráčům ostravského celku dávala a dává co proto. Jenže Olomouc s odložením zápasu nesouhlasila a extraligové vedení na posunutí duelů hraných na ledě plecharény také neslyšelo. O to překvapující ale bylo, když pak Ostravané – alespoň na papíře – byli v plné síle.

„Nechtěl bych o tom už moc mluvit, takhle to je. Hráči, co nastoupili, nastoupili. Někteří více handicapovaní, někteří méně. Když jsme se dozvěděli, že to nepůjde, nechtěli jsme z toho udělat frašku. Klukům musím poděkovat,“ uvedl Holaň.

Objektivně řečeno, kdybyste nevěděli o tom, že se Vítkovičtí potýkají se zdravotními problémy, nic byste na nich nepoznali. Hráli velmi vzdorovitě, místy měli i navrch. Jenže ani jednou v zápase nevedli.

„To bylo důležité. Že Olomouc vždycky dokázala vedení překlopit na svoji stranu,“ zmínil Holaň.

„Nehráli jsem úplně dobrý zápas, jako kdybychom se něčeho báli, přitom nevím, čeho,“ hodil rameny Moták. „Chyběla tam hokejovost, ale chlapci bojovali na dřeň, a to je dobrá zpráva,“ dodal.

Po první části Mora vedla díky gólu Jakuba Navrátila a náskok držela až do 36. minuty, kdy Konráda v přesilovce propálil ruský zadák Solovjov. Ještě před přestávkou si ale Hanáci vzali vedení zpět, když Dujsíkovu ránu doklepl za čáru Michal Kunc. Naplněná plecharéna věřila, že gól mladých pušek bude na druhé vítězství v sérii stačit, pak ale přišla další rána od modré, tentokrát z hole Karla Plášila.

Mora srovnala sérii! Zadostiučinění Bambuly a dva góly Knotka

Krejčí: Do Vítkovic už nechceme

„Velice dobré utkání, bojovné, krásné play-off,“ pochvaloval si i přes porážku Holaň, který ví, že jeho tým už nemá, kam uhnout.

„Máme nůž na krku, ale jdeme to urvat,“ prohlásil. „Poslední krok bývá nejtěžší, ale do Vítkovic už nechceme,“ kontroval Krejčí.

Čtvrtý duel startuje na olomouckém ledě v úterý v 19 hodin.

HC Olomouc – HC Vítkovice Ridera 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Navrátil (Krejčí), 37. Michal Kunc (Dujsík, Burian), 58. Krejčí (J. Knotek) – 36. A. Solovjov (Lakatoš, J. Hruška), 53. Plášil (Jakub Stehlík, Fridrich). Rozhodčí: Jeřábek, Sýkora – Gerát, Rampír. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 5 050. Stav série: 2:1.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – J. Káňa, Krejčí, V. Tomeček – Kusko, J. Knotek, Bambula – Klimek, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Lichanec, Kunc. Trenéři: Moták a Tomajko.

Vítkovice: Stezka – R. Pedan, A. Solovjov, Plášil, Jakub Stehlík, Prčík, L. Kovář – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Bitten, Illéš – Dostálek, Flick, Fridrich – Guman. Trenéři: Holaň, Šimíček a Philipp.

Autor: Denis Manina