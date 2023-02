Horácká Slavia sice bodovala již pošesté v řadě a stále se drží v čele, s Draky však prohrála poprvé od března 2016.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo Třebíč konečně porazit, protože to je hodně nepříjemný soupeř, má nesmírně kvalitní tým a výborné trenéry, zkrátka konsolidované mužstvo. Dnes jsme mu však dokázali sebrat body, čehož si vážíme,“ řekl po výhře nad aktuálním lídrem Chance ligy trenér Draků Lukáš Majer.

Z avizovaných šesti nových hráčů, jejichž jména Šumperk dopoledne před tímto utkáním oznámil, nakonec proti Třebíči nasadil dva, konkrétně vítkovické útočníky Josefa Krejsu a Krzysztofa Tomasze Maciase.

Oba mladíci pak byli vítaným oživením mužstva, jenž usiluje o záchranu. A tentokrát Draci opravdu bojovali ze všech sil a na ledě nebylo vůbec znát, že hraje první celek s posledním.

Ba naopak. Při hře pět na pět byl celek z podhůří Jeseníků herně lepší, hrál aktivně i s patřičným důrazem, a kdyby měl více štěstí v koncovce, mohl klidně vyhrát už v základní hrací době.

I přes aktivní začátek ze strany domácích se však poprvé radovala Třebíč, když prakticky z první střely hostů otevřel skóre lídr kanadského bodování celé soutěže Martin Dočekal a v počtu gólů tímto srovnal účet se šumperským kanonýrem Lukášem Žálčíkem na 23 branek.

Později domácí hokejisté orazítkovali tyč, aby záhy srovnali krok, když po parádní akci připravil kapitán Žálčík premiérovou trefu sezóny pro obránce Štěpána Dudychu.

Krátce za polovinou základní hrací doby šel Šumperk do trháku díky využité přesilovce z hole Lukáše Žálčíka, kterého tato trefa vrátila zpět do čela střelců, bohužel protivník o chvíli později z nenápadné akce srovnal krok, kdy šumperský gólman měl zakrytý výhled.

Ve třetím dějství se za stavu 2:2 rozpoutal urputný souboj o rozdílovou trefu a čekalo se, kdo udělá osudovou chybu. A nutno dodat, že daleko větší šance rozhodnout měli Draci, leč duel nakonec dospěl až do prodloužení.

V něm odstartoval domácí euforii přesnou ranou od modré čáry Tomáš Drtil, kterému skvěle nabil, kdo jiný než Lukáš Žálčík.

„Teď už nemůžeme řešit, jestli hrajeme s prvním nebo druhým, hrajeme o holý život a musíme sbírat body. Dnes jsme uspěli díky organizaci hry, týmovému konceptu a poctivé práci všech formací. Velký dík patří samozřejmě i divákům,“ uvedl dále Lukáš Majer.

Radost z vítězství přesto kazí Drakům skutečnost, že béčko Pardubic, jejich konkurent v boji o záchranu, také uhrálo dva body, když doma v Chrudimi porazilo po nájezdech pražskou Slavii.

„Teď už nemůžeme hodnotit jednotlivá utkání, pro nás to je celková válka osmi zápasů, ve které bojujeme s luky a šípy proti našlapanému kolosu, favorit je tady jasný. Ale my se budeme snažit ze všech sil, abychom to Pardubicím maximálně znepříjemnili. Boj o záchranu je pořád otevřený. Dnes máme dva body a uvidíme, na co to bude v konečném součtu stačit,“ dodal závěrem lodivod Šumperku.

Draci Pars Šumperk – SK Horácká Slavia Třebíč 3:2 PP (1:1, 1:1, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Dudycha (Žálčík), 34. Žálčík (Mácha, Bartoš), 64. Drtil (Žálčík) – 6. Dočekal, 36. Psota (Poizl, Bittner). Rozhodčí: Zavřel, Micka – Kokrment, Kleprlík. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 1010.

Šumperk: Hamalčík – Eliáš, Drtil, Kadeřávek, Dudycha, Kunst, Hrachovský – Průžek, Bartoš, Žálčík – Matěj Svoboda, Šuhaj, Jelínek – Krejsa, Vildumetz, Macias – Bernat, Dubský, Mácha – Jouza. Trenér: Lukáš Majer.

Třebíč: Jekel – Bořuta, Tureček, Forman, Vodička, Poizl, Fajmon – Dočekal, Bittner, Psota – Klímek, Michálek, Ferda – Pšenička, Malý, Sedláček – Michalčuk, Matyáš Svoboda, Novák. Trenér: Kamil Pokorný.