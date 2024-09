Rozhodující úder pak celek z podhůří Jeseníků zasadil svému protivníkovi z jihu Moravy již během první třetiny, v níž si vypracoval rozhodující náskok.

Severomoravané sice po necelé minutě hry prohrávali, rychle se jim však podařilo skóre otočit a až do samotného závěru střetnutí kontrolovali tříbrankové vedení, které v posledních vteřinách duelu stačili navýšit na konečných 5:1.

Dvěma góly a přihrávkou se na jasném šumperském vítězství podílel zkušený útočník Tomáš Pospíšil, jednoznačně nejzvučnější letošní posila. Svou premiérovou trefu za Draky si následně připsal Tobiáš Handl.

„Zápas jsme nezačali úplně ideálně, postupem času jsme se však do hry dostali a dokázali jsme využit šance, které jsme měli. To nám dodalo trošku klidu na hole a hrálo se nám lépe. Musím pochválit kluky, protože zejména dopředu plnili to, co měli a vytěžili z toho maximum,“ prozradil na klubovém webu asistent trenéra Draků Radek Fischer.

„Vzadu nám to však ještě trochu skřípe, takže na tom musíme ještě zapracovat. Kdyby totiž Vyškov proměnil šance, které měl, měli bychom obrovský problém. Pochválit musím i Marka Micku, který nám dnes výborně zachytal. Výhra z Vyškova je cenná a pevně věřím, že ji přeneseme i do prvního mistrovského zápasu. Mockrát děkujeme fanouškům, kteří vážili tu cestu, aby nás mohli podpořit,“ dodal Radek Fischer.

Šumperk tak zakončil přípravu s pozitivní bilancí tří výher a dvou porážek, premiérové mistrovské utkání čeká Draky ve středu 18. září na ledě Nového Jičína.

HC Vyškov - Draci Pars Šumperk 1:5 (1:4, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Vašíček – 4. Pospíšil (Picka, Vachutka), 5. Novotný (Dudycha, Handl), 13. Handl (Budina, Horký), 14. Pospíšil (Šišolák, Vachutka), 60. Jaroš (Pospíšil, Šišolák). Rozhodčí: Klapetek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1.

Vyškov: Šarman (30. Hamrla) – Hefka, Dufek, Mikulík, Šindelek, Sedláček, D. Hohl, P. Hohl – Tomajko, Lehečka, Lekeš, Zabloudil, Vašíček, Sebera, Krejčiřík, Bartes, Štefka, Nesvadba, Pokorný, Tomek. Trenér: Michal Konečný.

Šumperk: Micka – Drtil, Rutar, Novotný, Dudycha, Panáček, Andrle, Minařík – Pospíšil, Šišolák, Vachutka – Jaroš, Picka, Scheuter – Tarnoczy, Skuhrovec, Ostřanský – Horký, Handl, Budina – Polách. Trenér: Tomáš Sedlák.