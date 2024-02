Ani ve čtvrtém vzájemném utkání proti Velkému Meziříčí hokejisté Šumperku nezaváhali a soupeři z Vysočiny tak letos nedarovali jediný bod. Tentokrát se však na vítězství extrémně nadřeli.

Draci Pars Šumperk - HHK Velké Meziříčí 3:2 | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Máme tři body, což je pozitivní. Jenomže my do zápasu vstoupíme dobře a potom přestaneme úplně hrát tu naši hru. Děláme taktické chyby, necháme se unést hrou, útočíme v pěti hráčích a pak nemáme nikoho dozadu,“ konstatoval asistent trenéra Draků Radek Fischer.

Pro oba protivníky mělo sobotní klání mimořádnou důležitost. Zatímco Draci stále usilovně bojují o účast v play-off, Horácký hokejový klub poté vyhlíží záchranu ve 2. lize.

K vidění tak byl urputný boj s řadou nepřesností, který moc hokejové krásy nenabídl, spíše naopak. Tohle utkání se v rámci aktuální sezóny bezesporu zařadí mezi ty nejméně atraktivní.

I přesto za začátku tomu nic nenasvědčovalo. Šumperk nastoupil velice aktivně, hýřil pohybem, po zásluze se brzy dočkal vedení díky gólu Alexe Nilssona a později měl i další šance.

Bohužel rychlý náskok jakoby domácí hráče ukolébal. Zkraje prostřední části hosté po rozebrání šumperské defenzivy srovnali krok a s přibývajícím časem bojovali Draci spíše sami se sebou a mnohdy se doslova utápěli ve vlastních akcích.

Až ve 37. minutě vytrhl šumperský celek z letargie úspěšně zakončeným únikem Ondrej Šišolák, na něhož deset vteřin před druhou pauzou navázal Adam Polách, jenž evidentně chtěl nahrávat, puk však obloučkem doplachtil za překvapeného brankáře Horáků – 3:1.

Zkraje třetí periody však Velké Meziříčí snížilo a drama bylo na světě. Hosté se mocně hnali za vyrovnáním a Draky musel několikrát podržet gólman Denis Irgl.

„Buďme rádi, že jsme dali ten třetí gól. Kdyby místo toho soupeř vyrovnal, bylo by to daleko horší a mohlo by být klidně i po nás. Ve třetí třetině jsme pak dostali na 3:2 a zase jsme přestali úplně hrát. Najednou jsme začali být zbytečně nervózní, že bychom ten zápas mohli prohrát a neplnili jsme to, co jsme měli,“ prozradil dále asistent Draků.

„Řekli jsme si, že budeme hrát 1-2-2 a budeme chodit do brejků, místo toho jsme však hráli každý jinde a ne pospolu. Proto to nefungovalo,“ dodal Radek Fischer.

S vypětím všech sil nakonec Šumperk těsný výsledek uhájil, navíc s notnou dávkou štěstí a příznivých okolností.

Sportovně je totiž potřeba dodat, že rozhodčí hostům upřel regulérní branku, kterou zkrátka při skrumáži v šumperském brankovišti přehlédl.

Draci Pars Šumperk – HHK Velké Meziříčí 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Nilsson (Danielčak), 37. Šišolák (Skopal), 40. Polách (Tarnoczy, Scheuter) – 25. Juráň (Doležal, Slabý), 42. Ludvík (Paleček, Vedral). Rozhodčí: Škach – Bubela, Kučera. Vyloučení: 4:5, bez využití. Diváci: 833.

Šumperk: Irgl – Dudycha, Skopal, Rutar, Minařík, Kubíček, Cekr – Vachutka, Šišolák, Horký – Scheuter, Müller, Jaroš – Danielčak, Polách, Tarnoczy – Nilsson. Trenér: Tomáš Sedlák.

Velké Meziříčí: J. Juda – Trnka, Slabý, Dolníček, Orsech, Ambrož, Kochánek – Kotrba, Ludvík, Paleček – Burian, Doležal, Vedral – Šantora, Juráň, Hrnčíř – Střecha, M. Juda, Milotínský. Trenér: Jiří Adam.