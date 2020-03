V kariéře jste prošel už řadu klubů. Vyhovovala vám pověst hokejového cestovatele?

Ničeho ve své kariéře nelituji. Všechno tak mělo být a každé angažmá mi něco dalo. Nevadí mi, že jsem nikde nebyl delší dobu. Už ve čtrnácti letech jsem odešel do Třince a od té doby jsem pryč z domu. Potom jsem byl pět let v Americe. Tam jsem se naučil řeč, která se mi hodí do života. Tahle štace mě nasměrovala v kariéře a ukázala mi, jakou cestou bych se měl vydat. Potom jsem se vrátil do Evropy a dlouho jsem hrál v extralize, ale poslední dvě sezony jsem byl z hokeje v Česku znechucený. Proto jsem se vydal do zahraničí.

Zastavme se u vašeho působení v Americe. Jak se na něj zpětně díváte?

NHL je sen každého hokejisty. Mrzí mě, že jsem si ji nezahrál. Přesto se mi na Ameriku vzpomíná hezky. Zahrál jsem si za Atlantu přípravné zápasy proti New Yorku Islanders a St.Louis. Za to v té době nastoupily legendy jako Paul Kariya a Keith Tkachuk a to byl neskutečný zážitek.

Proč NHL nevyšla?

To je na delší rozbor. Byl jsem tam jako mladý hráč. Draftovala mě Atlanta, která byla jediným týmem, který neměl svoji farmu. Farma byla v Chicagu, které nebylo závislé na žádném týmu NHL a jejich cílem bylo každý rok vyhrávat trofeje. Měli hodně peněz a kupovali si hráče, kteří už pomalu v NHL končili. Mladí nedostávali tolik prostoru. Pro mladého hráče v devatenácti nebo dvaceti letech je strašně důležité, aby hrál, připravil se a vyzrál. Na tohle jsem měl smůlu, ale tak to je a nechci se na nic vymlouvat.

Takže je možné, že pokud by vás draftoval jiný klub, tak by šance na NHL byla větší?

Neříkám, že bych ji hrál, ale určitě ano. Já jsem byl rád, že mě draftovali, protože ten rok nás moc nešlo. Tehdy jsem ani nevěděl, jak to na farmách chodí, ani jak to s farmou má Atlanta.

Proč jste byl po letech v extralize znechucený?

Přišlo mi, že jsem zaškatulkovaný a poslední dva roky jsem už nedostával tolik příležitostí. Každý hokejista chce hrát a já jsem měl malý ice time okolo deseti minut a nastupoval jenom ve čtvrté lajně. Myslím si, že jsem typ hráče, který potřebuje dostávat prostor, hrát přesilovky a to se nedělo. Takže z toho jsem byl znechucený a štvalo mě to.

Následně jste odešel do Běloruska. Jak byste tamní hokej zhodnotil?

Byl jsem tam tři měsíce a ta soutěž vůbec není špatná. Nevěřil bych tomu, ale každá liga má něco do sebe. První čtyři mančafty byly dobré a hrál se dobrý hokej. Bylo to tam těžké. Od rána do večera jsme trénovali a byli zavření na stadionu. Vyčistil jsem si hlavu a něco jsem natrénoval.

Proč to tedy trvalo jen tři měsíce?

Zranil jsem se a také jsem udělal faul, za který mi dali asi osm zápasů stop. Domluvili jsme se, že už to nemá cenu.

Následovalo angažmá na Slovensku. Pomohlo vám?

Určitě. Dostal jsem znovu chuť do práce. Poslední dva roky na Slovensku se mi dařilo a díky tomu jsem mohl učinit návrat do Česka. V Nových Zámcích se mi hodně líbilo. Hráli tam strašně dobří kluci a měli jsme super partu. Byl jsem spokojený. Dařilo se mi a měl jsem klid na práci. Nemusel jsem řešit, jestli budu hrát, protože jsem dostával hodně prostoru, byl lídr a hra stála na mě. To mi vyhovovalo a získal jsem díky tomu zpět své sebevědomí.

Proč jste tedy zvolil návrat do Česka?

Chtěl jsem ukázat, že na to pořád mám. Dokázat to spíš sám sobě než lidem okolo.

Jak byste uplynulou sezonu zhodnotil?

Začala už v létě, kdy jsem se kvalitně připravil. Na Slovensku jsem měl důležitou roli a dařilo se mi. Snažil jsem se, abych si formu udržel. Pracoval jsem na sobě a to se mi vrátilo. Návrat se mi povedl výborně. Nikdo, ani já, si nepředstavoval, že se mi to takhle povede a jsem za to strašně rád.

Po sezoně jste prodloužil smlouvu v Litvínově. Měl jste však nabídky z jiných týmů, proč jste se rozhodl zůstat?

Litvínov mi dal šanci se vrátit a za to jsem jim byl vděčný. Líbilo se mi i jednání pánů Šlégra a Dočekala, které bylo férové a to je pro mě důležité.

Jaké jsou vaše nejbližší cíle?

Měl jsem odletět na dovolenou, ale to nemůžu. Je jasné proč. Chvilku si odpočinu, a když nebudu moct nikam jet, tak se začnu pomaličku připravovat na další sezonu, abych se dostal do co nejlepší kondice a mohl předvádět stejnou hru jako letos. Chci mít hlavně radost z hokeje, protože když ji máte a jste dobře připraveni, tak to ostatní přijde s tím. Ostatní hokejové cíle si nechám pro sebe.