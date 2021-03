Zkušený gólman letos působil v Chance lize, kde hájil barvy Draků. Po skončení sezóny jej však povolal do zbraně ostravský klub, aby při absenci nemocného Miroslava Svobody kryl záda Danielu Dolejšovi.

A nakonec se dostal i do hry, když jeho vítkovický parťák dostal ve 13. minutě utkání tvrdou ránu do masky, po které měl rozseknuté obočí a zamířil tak na ošetřovnu.

Tímto se otevřela šance pro Marka Peksu, jenž strávil v kleci necelých pět minut, připsal si pár důležitých zákroků, nedostal gól a ještě byl na ledě při vyrovnávací trefě Petra Fridricha na 1:1.

„Musím říct, že jsem vůbec nebyl nervózní, ani nebyl čas, protože se všechno odehrálo strašně rychle. Bral jsem to jako standardní situaci, vzal jsem si prostě masku a šel na led,“ prozradil s úsměvem ke svému extraligovému debutu Marek Peksa.

„Navíc už mám v hokeji něco odchytáno, takže to nebylo tak, že by se mně rozklepala kolena. Emoce tam samozřejmě byly, ale až potom, když jsem odešel zpátky na střídačku a uvědomil si, co se vlastně odehrálo,“ pokračuje ve svém vyprávění šumperský brankář, jenž startem za Vítkovice přidal další korálek do své pestré kariéry.

Kromě mateřského Šumperku hrál ještě v Uničově či Hodoníně. Na Slovensku oblékal v tamní nejvyšší soutěži dresy Žiliny a Skalice. U našich východních sousedů působil navíc v Senici a Bardějově. Za sebou má i zahraniční angažmá v Rumunsku a Francii.

„Ale zachytat si domácí extraligu je úžasný pocit. Navíc se mi to povedlo prakticky na sklonku kariéry. Už mám svoje roky a nikdy nevíte, která sezóna bude vaše poslední,“ prozrazuje Marek Peksa, který při svém křtu ohněm ve Vítkovicích obstál se ctí.

„Člověk si určitě uvědomoval důležitost utkání a nechtěl nic pokazit. A když mě potom na střídačce spoluhráči pochválili, že jsem svou úlohu zvládl, přiznám se, že jsem měl slzy na krajíčku,“ prozradil zcela otevřeně.

Jenže ani příspěvek šumperského odchovance nepomohl Vítkovicím k postupu do vytouženého čtvrtfinále. Kometě se totiž povedl dokonalý obrat série z 0:2 na 3:2.

„Je to škoda, ale ta série byla neuvěřitelně vyrovnaná, kdy rozhodovala sebemenší chyba. Vždyť čtyři zápasy z pěti skončily o gól, třikrát se muselo prodlužovat. To je fakt mazec, všechna utkání byla nesmírně kvalitní. Moc si vážím, že jsem u toho mohl být. Akorát je smutné, že takový parádní boj nemohli vidět diváci,“ vrátil se k nedávno skončené sérii Marek Peksa.

Kromě Vítkovic letos prožil de facto premiéru rovněž v Chance lize, kterou si za Šumperk v minulosti zachytal krátce coby junior pouze ve skupině o udržení. V tomto ročníku už vstupoval do soutěže jako zkušená jednička.

„Jenže těžko se mi letošní rok hodnotí, ani bych se k tomu nechtěl nějak vracet. Dopadlo to tak, že jsme skončili předposlední, ale naštěstí se nepadalo. Beru to spíš jako takovou zkušební sezónu, která navíc byla zásadně ovlivněná koronavirem. Teď se už chci soustředit hlavně na další sezónu,“ konstatoval ve zkratce gólman Draků.

„Ale v nejbližších dnech hodlám ještě vypnout. Zkrátka si vyčistit hlavu a věnovat se zase jiným věcem, než je hokej, protože tento rok byl opravdu náročný, fyzicky i psychicky. Chvilku si odpočinu a pak se zase vrhnu do přípravy,“ říká Marek Peksa, jenž zatím ani nechce spekulovat o svém působišti v příští sezóně.

„Moje angažmá je v jednání. Každopádně rád bych zůstal v Šumperku, ale uvidíme, jak všechno dopadne,“ dodal závěrem.