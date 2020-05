S tím, že Draci budou příští rok hrát druhou nejvyšší soutěž, počítá i jejich nový trenér Martin Sobotka, kterého si ředitel klubu Vladimír Velčovský zvolil jako náhradu za Martina Janečka, jenž ještě před rozhodnutím svazu ohledně postupu, či nepostupu sáhl po nabídce ostravské Poruby.

„Původně jsem měl práci na Vysočině, ale ozval se mi Vladimír Velčovský s možností jít trénovat do Šumperka. Nejprve jsem ale musel absolvovat pohovor, který trval hodinu až dvě,“ popsal Sobotka pro web Draků prvotní námluvy s bossem šumperského klubu.

„Řekl mi své vize a představy a já mu také řekl, jak to vidím. Další týden mi pak zavolal, že si mě vybral. Jsem za to strašně rád. Všechno se to seběhlo celkem rychle, ale myslím si, že jsme se domluvili dobře.“

Pod vedením Martina Janečka Šumperští v minulém ročníku druhé ligy bavili. V počtu bodů, vstřelených i inkasovaných branek předstihli dalších osm členů skupiny Východ o parník. Je víc než pravděpodobné, že takovou jízdu Šumperk v Chance lize nezopakuje, nicméně…

Nebude to procházka růžovým sadem

„Budeme se snažit hrát hokej atraktivní pro diváky, aby je bavil,“ slíbil Sobotka. Jedním dechem ale dodal: „Ale musíme si uvědomit, že být jenom v útoku nemůžeme. Přeci jen budeme narážet i na silnější týmy, a tam se budeme muset víc takticky přizpůsobovat hře,“ řekl.

Proto 45letý Sobotka doufá i ve shovívavost příznivců. „Já věřím tomu, že fanoušci našeho týmu pochopí, že Chance liga je daleko těžší soutěž s velkou konkurencí. Nebude to procházka růžovým sadem,“ konstatoval muž, jenž v Chance lize už vedl Třebíč.

„Záchrana první ligy je naše absolutní priorita, pokud se umístíme někde výš, tak to bude jedině dobře. Proto právě pracujeme na kádru, abychom se v těch klidných vodách mohli pohybovat,“ pravil Sobotka.

Posily hlavně do pole

Sám by měl mít při budování týmu silné slovo, některé odchody mu však tvorbu nového mužstva neusnadnily. „Odchody hráčů mě mrzí, zejména pak Daniela Vachutky a Tomáše Drtila, kteří byli základním pilířem týmu v poslední sezóně,“ konkretizoval. Jména nových tváří zatím neprozradil, ale aspoň přiblížil.

„Budeme posilovat v obraně a útoku.“ S brankáři Markem Peksou a Michalem Waneckim v Šumperku počítají.

Směr, jakým se společně s Vladimírem Velčovským chtějí při vybírání posil vydat, je jasný. „Chceme konkurence schopný tým na první ligu, takže se budeme snažit dostat do kádru hráče, kteří už v této soutěži mají něco odehráno,“ sdělil.