Podruhé v řadě muselo o osudu utkání Draků rozhodnout prodloužení. A opět šumperští hokejisté berou dva body, i když stejně jako minule doma mohli pomýšlet na všechny tři.

Draci proti Kopřivnici, ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Ve středu na ledě Kopřivnice totiž celek z podhůří Jeseníků promarnil dvoubrankový náskok a výhru nakonec zachraňoval v nastaveném čase.

Také ve třetím vzájemném duelu proti týmu z města legendárních Tatrovek tak dokázal loňský účastník Chance ligy zabodovat.

„Dnešní zápas bych hodnotil jako šťastnější. Nevstoupili jsme do něj vůbec dobře. Kopřivnice měla tlak, hrála jednoduše a nám se nedařilo odhazovat puky do středního pásma. Až druhá třetina se trochu zlepšila, dokázali jsme odskočit na 2:0. Tak jsme také měli třetinu dohrát. Jenomže jsme bohužel inkasovali a Kopřivnice svůj tlak začala navyšovat,“ konstatoval pro klubový web trenér Draků Tomáš Sedlák.

Šumperk se ujal vedení již během první třetiny zásluhou kapitána Tadeáše Jaroše a krátce za polovinou základní hrací doby navýšil náskok Draků v přesilovce Jakub Horký.

Domácím se však podařilo rychle snížit a během závěrečné části stačili srovnat krok. V obou případech pak hosté inkasovali po zbytečných ztrátách kotouče při rozehrávce.

Nastavení následně rozhodl ve prospěch Draků svým druhým gólem večera Jakub Horký, aktuálně nejlepší střelec i nejproduktivnější šumperský hráč.

„Za stavu 2:1 jsme jeli dvakrát sami na branku, skórovat se nám ale nepodařilo. Místo toho jsme inkasovali na 2:2. Naštěstí jsme to v prodloužení ukopali. Vezeme domů dva body a za to jsme rádi. Do dalšího zápasu už ale musíme jít s mnohem lepším pohybem a nasazením,“ dodal šumperský lodivod.

Také následující dva duely 2. ligy sehrají Draci na hřištích soupeřů, když netradičně v pátek 26. ledna se představí na ledě brněnské Techniky a v sobotu 2. února se následně vypraví do Žďáru nad Sázavou.

HC ISMM Kopřivnice – Draci Pars Šumperk 2:3 PP (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 37. Pindel (Marek, Mach), 50. Bartošák (Urban, Indrst) – 10. Jaroš (Vachutka, Tarnoczy), 35. Horký (Polách, Šišolák), 64. Horký (Vachutka, Kubíček). Rozhodčí: Schenel – Bezděk, Peluha. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 516.

Kopřivnice: Kubáň – Zeman, Marek, Fojtík, Petrek, Hrůzek, Bartošák, Tomeček, Kelnar – Raška, Indrst, Suchý – Urban, Pargáč, Mach – Pindel, Kubík, Sluštík – Velecký. Trenér: Marcel Kuděla.

Šumperk: Irgl – Jarmara, Dudycha, Minařík, Rutar, Hohl, Kubíček, Cekr – Vachutka, Tarnoczy, Jaroš – Danielčak, Šišolák, Polách – Lichner, Nilsson, Skopal – Izák, Horký, Müller. Trenér: Tomáš Sedlák.