Bývalý hráč Přerova a Třebíče uzavřel během třetí třetiny skóre do konečné podoby ranou do odkryté klece při přesilovce Draků pět na tři.

Čím se Šumperku podařilo předčit favorizovaný Vsetín? Popravdě, takový výsledek asi čekal málokdo.

V pauze jsme se zaměřili hlavně na defenzivu, protože jsme předtím dostávali moc gólů a v zápasech nás to sráželo dolů. Snažili jsme se hrát dobře z obrany, což se nám proti Vsetínu dařilo a hosté se jen těžko prosazovali. Tentokrát jsme navíc byli úspěšní také v koncovce. Myslím si, že zatím to byl náš nejlepší výkon v sezóně. Všechno prostě do sebe zapadlo a došli jsme si zaslouženě pro tři body.

Taková výhra určitě bude mít pozitivní vliv i na psychiku celého mužstva, když Drakům se povedlo uspět po předchozích sedmi porážkách v řadě.

Určitě. Ať chcete nebo ne, ty dosavadní výsledky jsme měli v hlavách a na psychiku to bylo hodně náročné. Proto jsme moc rádi, že jsme protrhli sérii nezdarů a vstoupili do nového roku s čistým štítem. Teď však bude potřeba na tento úspěch navázat, nejlépe hned v sobotním utkání v Havířově.

Pro vás osobně byl asi třešničkou na dortu i gól, kterým jste zpečetil výsledek zápasu. Můžete popsat celou situaci z přesilovky pět na tři?

Máme to už sehrané z tréninku. Byly tam dva křížné pasy, potom šel kotouč dolů na Jožku Baláže, který jej se štěstím dostal až na mě a já už měl lehkou pozici zakončit do prázdné brány. Za gól jsem každopádně rád (úsměv).

V kabině tak bylo tentokrát hodně veselo. Jaká ale byla nálada před Vánoci po domácím debaklu 3:7 s Kadaní, který byl vyvrcholením dosavadní série porážek.

Hned po utkání to byla jedním slovem katastrofa. Opravdu jsme moc chtěli vyhrát a dali do zápasu maximum, i když konečné skóre tomu bohužel neodpovídalo. Nálada byla šílená, na kontě sedm porážek za sebou, navíc ta poslední proti Kadani, kterou bychom asi doma měli porazit a místo toho dostaneme takový výprask.

Koronavirová pauza mužstvu tedy spíše uškodila. Vánoční přestávka ale Drakům, soudě podle prvního zápasu, naopak prospěla.

Ta první přestávka byla náročná v tom, že se dlouho nemohlo trénovat, což se na vás musí podepsat. Teď jsme si přes Vánoce pročistili hlavy. Přes svátky byl každý doma s rodinou a myslím, že si to všichni užili. Na druhou stranu jsme také dost tvrdě trénovali, zaměřili se na kondici a taky obrannou hru. Doufám, že všechno nyní na ledě zúročíme a zapíšeme si i další dobré výsledky.

Jak do týmu zapadly nové posily? Šumperská soupiska doznala na sklonku roku řady změn.

Po Kadani nám bylo jasné, že nějaké kroky od vedení přijdou. Noví hráči pak dorazili ještě před svátky, takže jsme měli dostatek času se spolu sehrát nejen na ledě, ale více se poznat i po lidské stránce. Všichni jsou super kluci do party a proti Vsetínu potvrdili, že mužstvu mají co dát i v zápasech.

Vy sám jste přišel v létě jako posila z Komety. Co vás přivedlo do Šumperku?

Do zákulisí mého přesunu úplně detailně nevidím, ale velkou roli v tom asi sehrál náš trenér Martin Sobotka, který o mě projevil zájem. Známe se už z mého působení v Třebíči. Letos jsem začal přípravu v Brně a jednou mi řekli, že jedu na zápas do Šumperku. Nakonec jsem se s Draky domluvil na angažmá.

Neberete přesun z extraligového týmu jako krok zpátky?

Takto to určitě nevnímám. Já jsem především vděčný, že v Šumperku mám dostatek času na ledě, chodím na přesilovky, mohu být týmu prospěšný nějakými góly a nahrávkami, což je pro hráče vždycky lepší, než ve vyšší soutěži třeba jen sedět na střídačce či na tribuně.

Nyní Draky čeká náročný program dvou zápasů během tří dní, navíc oba venku. V sobotu jedete do Havířova a v pondělí do Ústí. Jak bude vypadat příprava?

Asi teď nijak nerozlišujeme, jestli se hraje doma nebo venku, či jestli nás čeká dlouhá cesta až do Ústí. Musíme se na obě střetnutí hlavně dobře nachystat, jako na kterýkoliv jiný zápas, takže standardní příprava (úsměv).