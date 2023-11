Přestože celek Plamenů na Bouchalkách o jeden pokus přestříleli, gól nakonec hokejisté Šumperku nedali a domů si vezou nepopulárního bůra. V tabulce východní skupiny 2. ligy pak zůstávají předposlední.

Draci se na Vysočině museli obejít bez hráčů juniorky, poprvé ale představili v sestavě dvě staronové tváře, obránce Štěpána Dudychu a útočníka Petra Antoníčka. I tak ale dali hosté dohromady pouhé tři formace.

Třetí avizovaná posila, Slovák Richard Nemec pak do hry nezasáhl, neboť si ve stejný den plnil své povinnosti v dresu Přerova, který se v sobotu v rámci Chance ligy představil na ledě Vsetína.

Celek z podhůří Jeseníků tentokrát dojel na koncovku, když si sice vytvořil dostatek slibných šancí, leč neproměnil ani jedinou.

„Na Šumperk jsme se dobře připravovali. Věděli jsme, že před zápasem posílil, že mu přišli tři kluci se zkušenostmi z první ligy, takže jsme do toho zápasu šli s respektem,“ konstatoval pro klubový web Vojtěch Šír, jeden z asistentů týmu Žďáru nad Sázavou, který nakonec Draky vyprovodil ze svého ledu výsledkem 5:0.

„Myslím si, že to, co jsme chtěli, jsme si plnili. Konečné skóre vypadá jednoznačně, ale bylo to po boji, průběh určitě nebyl tak jednoznačný. Kluci k tomu ale dnes přistoupili zodpovědně, makali celých šedesát minut, takže z naší strany spokojenost,“ dodal zástupce domácí lavičky.

Plameny tedy proti loňskému prvoligistovi uspěly i podruhé v tomto ročníku. Gólem a dvěma přihrávkami pak Šumperk srazil jejich bývalý útočník Jiří Půhoný, jenž byl hodně vidět již v úvodním vzájemném souboji této sezóny.

SKLH Žďár nad Sázavou – Draci Pars Šumperk 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Kukla (Rohlík, Adam), 19. Čejka (Kadleček, Wasserbauer), 24. Půhoný (Dušek, Kukla), 38. Dušek (Půhoný), 56. Rohlík (Wasserbauer, Půhoný). Rozhodčí: Čuňočka – Komínek, Augusta. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Diváci: 465.

Žďár: Maleček – Adam, Kukla, Pleva, Grauer, J. Ludvík, Půža – Dušek, Rohlík, Půhoný – Kadleček, Wasserbauer, Čejka – Maštera, T. Ludvík, Jícha – Gregar. Trenér: Milan Řehoř.

Šumperk: Irgl – Kubíček, Dudycha, Rutar, Minařík, Hohl, Cibuzar – Antoníček, Šišolák, Horký – Jaroš, Polách, Vachutka – Skopal, Nilsson, Danielčák. Trenér: Michal Mikeska.