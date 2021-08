Nyní se ale bývalému forvardovi Letňan či Mladé Boleslavi možná začíná mezi Draky zase blýskat na lepší časy. Ve dvou duelech přípravy má na kontě již tři góly a jednu přihrávku.

Premiérově se letos trefil minulý čtvrtek do sítě druholigové Nové Paky. Cenný skalp poté zaznamenal tuto středu, když dvakrát skóroval v zápase s extraligovými Vítkovicemi, který nakonec Draci po velkém boji prohráli 4:5.

Můžete úvodem z pozice dvougólového střelce zhodnotit středeční přípravné utkání proti Vítkovicím?

Myslím si, že všichni jsme k němu přistoupili zodpovědně. Zároveň byl každý z nás natěšený na soupeře z extraligy a na ledě se snažil odevzdat maximum. Bohužel ve třetí třetině jsme se protivníka asi trochu zalekli, v hlavách to nezvládli a hosté nás potrestali. Celkově jsme však podali dobrý výkon, stále se jedná o přípravu a máme co zlepšovat, ale také na čem stavět, ostudu jsme určitě neudělali.

Přesto vás asi musí hodně mrzet, že se vám nepodařilo zápas dotáhnout do vítězného konce, když po čtyřiceti minutách Draci vedli už 4:1?

Je to velká škoda. Věděli jsme, že nás čeká nesmírně těžký zápas, jenže vzhledem k průběhu těsná prohra opravdu zamrzí, měli jsme si náskok pohlídat. Poslední třetina byla z naší strany trochu kolaps. Inkasovali jsme třeba ve vlastní přesilovce, dát gól my, mohlo být rozhodnuto. V závěru jsme navíc měli pár šancí, kdy gólman Vítkovic chytil dvě tutovky.

I další prověrka čeká Draky s protivníkem z nejvyšší soutěže, tedy opět kvalitní konfrontace. V úterý jedete do Plzně, co čekat od tohoto střetnutí?

Tempo asi bude hodně podobné jako s Vítkovicemi. Na utkání se všichni moc těšíme, i když nás čeká daleká cesta. Ale pro každého hráče je určitě svátkem, když si může zahrát proti zkušenějšímu celku z extraligy, máte postaráno o motivaci, zkrátka se chcete ukázat. Určitě je to úplně jiné, než když hrajete třeba proti druholigové Nové Pace. Tímto se samozřejmě nechci nějak dotknout tohoto soupeře.

Vám osobně se na začátku přípravy zatím daří. Ve dvou zápasech máte na kontě už tři góly. Vzhledem k loňské nepovedené sezóně, ve které vás zabrzdilo zranění, to musí být docela zadostiučinění.

Určitě. Hlavně ty dva zásahy proti Vítkovicím beru jako obrovskou vzpruhu a povzbuzení do dalších bojů, ale na ty góly se nadřela celá naše lajna. Středeční zápas nám prostě sedl. Přiznám se, že po dlouhé době jsem odcházel ze zápasu s dobrým pocitem, že snad ještě něco umím (úsměv).

Fanoušci Draků asi čekají produktivitu od hráčů jako je Denis Kindl či Lukáš Žálčík. Teď jste se možná trochu pasoval do role černého koně týmové produktivity.

(smích) No, kéž by to tak bylo, ale nechci nic zakřiknout, zatím se stále bavíme o dvou zápasech přípravy. Moc s tím nepočítám, ale pokud by se mi bodově dařilo i dál, samozřejmě budu vděčný. Ale opravdu se spíš soustředím, abych hrál co nejlépe pro tým, abychom jako celek vyhrávali, dařilo se nám a zachránili pro Šumperk Chance ligu.

Loni jste nastupoval v Šumperku s číslem 63 na dresu, letos máte 66 po Janu Milfaitovi. Zdá se, že vám nosí štěstí, co myslíte?

(úsměv) Číslem to asi úplně nebude. Ale je pravda, že odmala si potrpím na dvě stejné číslice na dresu. Dříve jsem hrával s dvaadvacítkou, v Americe pak měl 88 nebo 55 a většinou se mi s takovými numery docela dařilo. A tak po loňské smolné sezóně, kdy jsem se zranil, jsem si řekl, že třiašedesátku už nechci.

Letos můžete opět hrát hokej před diváky. Jaký je to po tak dlouhé době pocit?

Je to perfektní, prostě super. Navíc fanoušci v Šumperku hokejem opravdu žijí. A hlavně hrajete pro ně. Čím víc lidí bude chodit na zimák, tím lépe pro nás. Věřím, že v rozhodujících chvílích budou pro nás oním šestým hráčem, který nás dotlačí k úspěchu. Loňské duely před prázdným hledištěm mnohdy připomínaly spíše trénink.

Jako jeden z mála hráčů aktuálního kádru pamatujete loňský ročník v Šumperku, kdy mužstvo vedl Martin Sobotka. Jak hodnotíte letošní přípravu pod novým koučem Martinem Janečkem a jeho asistentem Lukášem Majerem. Obecně se ví, že hráčům dávají hodně do těla.

Příprava je opravdu hodně fyzicky náročná, ale tohle mi nikdy nevadilo. Pokud chcete uspět, je to potřeba. Navíc já osobně jsem spíše typ hráče, který si všechno většinou vydřel, než abych spoléhal na nějaký talent. Současné tréninky mně vyhovují, oba trenéři jsou naprostí profesionálové a přístup, se kterým se nám věnují, je fakt skvělý. Takový jsem zatím nikde nezažil. Sice je to letos teprve moje druhá sezóna mezi muži, ale třeba v Americe jsem prošel pár klubů, ale ani tam to nebylo takové.